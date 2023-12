Pamela Díaz explica por qué no cuidó a Jhonatan cuando se enfermó en Tierra Brava: “Me dijo que prefería estar solo que mal acompañado”

Luego de tres días internado en una clínica, Jhonatan Mujica regresó a la casa de Tierra Brava, ya recuperado. Pamela Díaz fue a recibirlo con un abrazo y posteriormente, conversando a solas, él le preguntó por qué ella le aseguró a Miguelito que el modelo nunca se le declaró. Al respecto, “La Fiera” reconoció su error.

“No me acordaba, ahora me acuerdo. Me dijiste que te gustaba, pero no sabía si era tan de verdad o no”, admitió ella. “¿Por qué no ibas a creer o aceptar que me gustabas? No te lo iba a decir todos los días, pero te lo demostraba”, le respondió Jhonatan.

Luego, mientras ambos se abrazaban, Miguelito llegó y le manifestó a Jhonatan que no debe creerle nada a Pamela. “Si tienes los ovarios bien puestos, cuéntale todo lo que hiciste con ‘Langostino’. Estuvieron a punto de llegar al ‘ñaca ñaca’”, aseguró el comediante, pero Pamela solamente se rió.

Posteriormente, el modelo se quejó con Luis sobre la actitud de Pamela. “¿Tú crees que alguien de ahí se preocupó cuando yo estaba mal? Ninguno (…) No estoy cayendo en nada. Las primeras personas que tuve en mente (cuando estuve enfermo) fueron tú, Dani y Miguelito”, le aseguró Jhonatan.

Pamela Díaz sacó el habla con Publimetro

En conversación con Publimetro, “La Fiera” se refirió a su relación con Mujica. “Después de haberme dedicado mucho a Jhonatan, le dije que me chupaba un poco la energía, que yo quería pasarlo bien, y él me dijo que yo le gustaba de verdad, que no era chiste”, comenzó diciendo.

“Entonces seguimos conversando, no nos pusimos de acuerdo, nos abrazamos, nos dimos las gracias y terminamos nuestra relación más amorosa. Saliendo de ahí, Fabio me pregunta qué estábamos haciendo, me dijo que pensaba que nos estábamos besando, le dije que todo lo contrario, que estábamos terminando nuestra relación. Entonces él se interesó altiro, me pidió un beso, le dije que bueno, después en la cocina se lo di, y después le conté a Jhonatan. Y ahí jodió todo con Jhonatan. Ya no estamos en buena onda, al menos hasta ahora. No tenemos ningún tipo de relación, cortamos todo de una. Incluso estuvo enfermo y no lo cuidé, porque me dijo que prefería estar solo que mal acompañado”, sentenció.