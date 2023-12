Botota votó contra Pamela Díaz en cara a cara de Tierra Brava: “No sé cómo vas a reaccionar cuando veas que tu ‘pipol’ ya no está contigo”

Este martes se vio al aire el séptimo cara a cara de Tierra Brava, que tuvo a ambos equipos alineados a la hora de votar, el verde por Nicole y el equipo rojo por Fabio. Sin embargo, hubo algunos que se salieron del acuerdo y con eso tensionaron el resultado.

¿El fin de una amistad?

Por ejemplo, Botota votó, en una extraña decisión, por Pamela Díaz. “Fuiste demasiado falsa cuando entró Jhonatan. Eres muy buena actriz, más que la misma Nicole. Yo no sé cómo vas a reaccionar afuera cuando veas que tu ‘pipol’ ya no está contigo”, le argumentó al nominarla.

“Me parece raro que me hayas nominado si se supone que somos amigas (…) Me da lo mismo que me nominen, le dije a Chama y Angélica que hagan la prueba que quieran, me voy feliz con ellas. Y cuando me vaya, traten de sacarme. Cuando tengan las agallas de sacarme, los espero”, le contestó Pamela.

Las otras sorpresas en la votación

Uriel sorprendió votando por Angélica. “Estoy loco por verte competir para que me calles la boca. Y yo sé que mi equipo sabía que iba a votar por ti”, le dijo el dominicano, a lo que Luis y Chama se mostraron sorprendidos. “Yo no sabía, me estoy enterando ahora”, respondieron ellos.

Daniela tampoco siguió a sus compañeros, y votó por Luis. “Eres una persona falta de respeto, no tienes límites a la hora de pelear y eso me parece peligroso. Eres un pésimo capitán, sólo eres bueno para la competencia, porque todo lo que sale de tu boca o es mentira o es negativo o es algo malo. Creo que no eres un aporte en nada. Eres un falso y es una lástima que la gente vea que los chicos reality son como tú”, le dijo.

“No te quiero conocer en lo absoluto. Sos lo que ya afuera pensaba, que no eres mi estilo de chica. Pero tranquila, aquí no hay rencor ni nada”, respondió el trasandino.