“Lo voy a mandar a la mie...”: Fabio Agostini se enfureció con Miguelito tras enterarse de su traición

Miguelito contó más de lo debido sobre su salida con Fabio Agostini, cuando ambos salieron del encierro de Tierra Brava para ir a una fiesta cercana, motivo por el cual fueron multados con una importante baja en sus sueldos.

El tema es que ex Morandé con Compañía no se pudo quedar callado y le contó a Pamela Díaz y Daniela Castro que el español se había encontrado con su expareja en esa fiesta.

“Esa vez que nosotros nos fuimos, no disfrutamos la música, anduvo buscando a su mina toda la noche, parecía perro de ella, y cuando la pillamos estuvo con ella obviamente”, lanzó sin filtro el comediante.

Pero nada hacía presagiar, que tras esta revelación Pamela Díaz iría directo con Fabio, a quien le contó lo ocurrido. Cosa que molestó al musculoso, según consignó Página 7.

“Me dijo Miguelito que… Pero en buena. Me dice que me quería contar algo tuyo. Y yo le dije ‘¿de nuevo Miguelito?’. Por eso le dije ‘ya, pero ¿qué es? pero dímelo entonces tú, si yo no se lo voy a decir, pero dímelo tú’. Entonces me dice ‘no, mejor que te lo diga él, que se atreva’”, le dijo La Fiera al español.

¿Viste que es malo?

Tras entrarse, Fabio no aguantó las ganas de mandarlo a la punta del cerro. “¿Viste qué es malo? Es malo, el cabrón. Delante mío quiero que lo haga. Le voy a hacer la cruz al final al cabrón este. Sí, porque eso no se hace”, dijo de entrada Agostini.

“Yo me porto súper bien con él, soy de put… madre. Lo voy a mandar a la mierd… al final. Es un celoso, se pone celoso. Y es envidioso el cabrón”, cerró Miguelito.