“Me dio buenas razones”: Karen Doggenweiler agradece el rol que cumplió Raquel Argandoña para irse de TVN a Mega

Karen Doggenweiler reconoció anoche, en entrevista con el programa “Sin Dios ni Late” (SNDL), que una parte de su decisión de renunciar a TVN para aceptar la oferta de Mega fue impulsada por Raquel Argandoña, quien en reiteradas oportunidades le aconsejó dejar el canal público para probar en otra señal televisiva.

La actual figura del canal propiedad del Grupo Bethia abordó con el conductor del espacio de Zona Latina, Daniel Fuenzalida, lo que han sido estos últimos meses como rostro de Mega, donde ahora combina sus labores de coanimación en el matinal “Mucho Gusto” con su primer estelar, el programa “La Cabaña”, proyectos que acabaron por convencerla que su decisión de dejar TVN fue la correcta.

La revelación de Karen Doggenweiler

“En realidad, Dani, como que no me equivoqué. Porque es muy difícil, es un salto al vacío, ya llevaba mucho tiempo en TVN, hice mi práctica en el canal, entonces era asumir un riesgo. No sé poh, a mi edad, por muchos motivos”, señaló la periodista, quien reconoció los infructuosos y postreros intentos de algunos ejecutivos de TVN por mantenerla en el canal, con una tardía oferta de animación en el Festival de Viña.

“Yo creo que nunca creen que uno se va a ir. Como que nunca creen y dicen ‘no, poh, si ya le vamos a decir esto o esto otro’, pero no, te ofrecen muchas cosas para que lo pienses, y yo creo que siempre apostando por la lealtad, y mi lealtad ha sido siempre a toda prueba. Pero llega un minuto en que uno dice ‘bueno, me hubiera encantado hacer más cosas’. A mí me encanta los matinales, también”, dijo.

Tras su reflexión, Karen fue invitada por Fuenzalida a pensar en un episodio de ficción de “La Cabaña”, donde ella debía elegir de entre varios rostros a los cuatro que más le gustaría tener en su programa.

Ahí fueron desfilando rostros como el de su compañero de canal, Rodrigo Sepúlveda; la empresaria y exesposa de Luis Jiménez, Coté López; su gran amigo y rostro de CHV, Julián Elfenbein; y al final, la mediática Argandoña, para quien Doggenweiler tuvo elogiosos conceptos.

“¿Sabís (sic) a quién más llevaría? Mira, no sé, igual nos peló un poco la Raquel, pero yo la quiero mucho y es una amiga muy querida, yo la llevaría a la Raquel”, señaló Karen, quien aseguró que la actual figura de TV+ fue una de las personas que más la apoyó y aconsejó en su decisión de emigrar a Mega.

“La quiero mucho y ha sido muy amorosa conmigo, sí, la quiero mucho. Le tengo mucho cariño. Ella fue muy cariñosa, y sabís (sic) qué, siempre me decía ‘tú tienes que irte de TVN’. Yo creo que ella me empujó y me dio ahí hastas buenas razones. Es una muy buena persona y le tengo cariño”, finalizó.

