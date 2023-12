Nicole Block perdió la paciencia con Fabio: “Cuando Pamela (Díaz) se da vuelta me hablas a mí”

Un tenso cara a cara se vivió este martes en Tierra Brava, donde los intereses amorosos y desengaños fueron uno de los argumentos. Al menos, en el caso de Nicole Block, que llegado su turno, votó por Fabio Agostini.

“Te nomino por estrategia para ver quién realmente es del rojo y quién realmente es del verde. No tengo nada en tu contra, por el contrario, creo que eres la persona que más conozco en esta casa”, le manifestó al español, a quien antes ha definido como su “amante”. Fabio le respondió dándole un beso, para los celos de Pamela.

Sin embargo, llegado el turno de Fabio, él votó por Nicole, y ella se enojó cuando él le pidió disculpas por votarla. “No te doy las disculpas, me parece que hay veces en que hablamos y te encuentro totalmente genuino, y otras veces totalmente falso. Esa sed de luz que tienes, que por algo con Miguelito te llamamos ‘La Polilla’, hace que hagas cosas que no sientes ni crees, como tu relación con Pamela. Porque cuando ella se da vuelta me hablas a mí”, le enrostró la actriz.

Llegado su turno, Pamela también votó por Nicole. “No quiero que se vayan Guarén ni Longton porque son mis amigos. Contigo tengo una relación cordial, los temas que tengas con Fabio los arreglarán”, le dijo “La Fiera”. “Con Fabio tengo que hablar personalmente. Respeto que llevas más tiempo conociéndolo”, contestó Nicole, quien con ello sumó 7 votos y se convirtió en la tercera nominada de la semana.

Fabio: “Yo no soy el títere de nadie”

Tras el término de la ceremonia, Nicole se reunió a conversar con Fabio para aclarar sus duras palabras hacia él. “Nadie te compra tu relación con Pamela. Lo que yo veo que haces con ella es falso. El jueguito al que juegan es sólo por tu sed de cámara”, le dijo la actriz.

“Pamela y yo no somos novios, somos amigos. No me hizo nunca falta pegarme a ninguna chica para tener cámara, soy soltero y hago lo que quiero”, le aclaró el español, agregando que “no quiero matrimonio con ella ni nada, esto es mutuo, yo no soy el títere de nadie”. Junto con ello, reconoció que siente atracción por Nicole.