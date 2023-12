Paula Pavic confirma que está en conversaciones con Tierra Brava 2: “Me siento identificada a veces con la Coté López y con la Pamela Díaz”

Paula Pavic es un nombre que ha estado en el centro de atención desde que se anunció el quiebre definitivo con su ahora exmarido, Marcelo Ríos. Incluso, ha empezado a rumorearse que está siendo tentada para ingresar a la segunda temporada de Tierra Brava.

Este lunes, en palabras del editor de “Zona de estrellas”, Pablo Candia, su figura apareció entre las principales candidatas del 13 para reforzar su nueva propuesta de “Tierra Brava”. “Al parecer, para los ejecutivos de Canal 13 la figura de Paula Pavic está siendo bastante importante, así que cada vez cobra más importancia y relevancia en los medios, por ser la expareja de Marcelo ‘Chino’ Ríos. Y no sólo por ser su expareja, sino que por ser una nueva mujer, una mujer que si bien ya es parte de nuestras celebridades, empieza a hacer su carrera en solitario”, finalizó.

Paula Pavic rayó la cancha

Luego de que salió la noticia, Pavic hizo este miércoles un live donde dijo si era verdad o no la posibilidad de ingresar a la segunda parte del reality de Canal 13.

“Estoy en conversaciones y es que yo no tengo filtro, me siento identificada a veces con la Coté López, con la Pamela Díaz (...) yo no puedo mentir ni ocultar nada”, precisó Pavic.

“Me gusta estar con gente y en grupos, sería entretenido el tema del reality”, precisó.

Además también le consultaron por las últimas declaraciones de Ríos respecto a Camilo Huerta, a quien acusó de haberse “joteado” a su hija cuando tenía 19 años y de calificarlo como un hombre que busca la fama.

“Marcelo está irreconocible para mí, desde que nos separamos”, sentenció.