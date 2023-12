Tuvo que cancelar eventos: Eskarcita no quiere trabajar con mánager que ya le tenía trabajos agendados

Quedó la escoba, todo porque los padres de Eskarcita estaban haciendo planes con un mánager, el productor Luis Felipe Estay, con quien ya habían agendado eventos para que realizara la joven, pero antes de que ella saliera del encierro de Gran Hermano.

Resulta que el hombre empezó a cerrar los tratos con la venia de los padres de Scarlette, pero no contaban con la astucia de Eskarcita, quien apenas se enteró de esto, decidió terminar la relación laboral con el hombre y ser su propia representante.

De hecho, durante este día miércoles, fue él mismo mánager, quien tuvo que pedir perdón a los lugares donde habían cerrado el trato, porque ahora todos los shows debían ser cancelados.

“Quiero partir este comunicado pidiendo disculpas a todos los productores que habían cerrado fechas y los que estaban por cerrar por el show de Eskarcita”, escribió luis felipe.

“Hoy se me comunicó de parte de ella que no está interesada en trabajar conmigo directamente, y que lo vea con otra persona. Eso por mi parte no me interesa”, agregó Estay.

“El acuerdo se hizo con los padres y al parecer ella no sabía, así que dejo constancia de que yo no tengo nada que ver con ella”, terminó, según consignaron diferentes medios como Página 7.

Poco después de que el productor subiera su comunicado, fue la propia Eskarcita quien aclaró donde hay que dirigirse ahora si es que quieren contratarla para algun evento.

“Contrataciones, eventos, entrevistas, etc, ENVIAR DM (mensaje directo). Mi único representante”, escribió la joven para confirmar que solo pueden hablar con ella.

De todas maneras, Scarlette Gálvez confirmó que participará este jueves 7 de diciembre, a las 20:00 horas, en el encendido del árbol de navidad de la Plaza de Maipú, idea que ha sido muy aplaudida por su fanaticada.