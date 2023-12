Con beso en la trompa a Jean Philippe: Así fue la participación de Cony Capelly en Podemos Hablar

Con un tremendo beso en la trompa, con agarrada de cara incluida, fue la participación de la flamante ganadora de Gran Hermano, Constanza Capelli, en el programa Podemos Hablar. Capítulo que saldrá emitido este viernes por CHV.

Así se vio en el adelanto promocional del estelar conducido por Jean Philippe Cretton, donde se ve al ex de Pamela Díaz, tomando la cara de la bailarina y dándole un entusiasta piquito, ante la mirada curiosa y divertida de los demás invitados.

En la ocasión, la bailarina hablará sobre la nula relación con su padre, confesando que “yo no conozco a mi papá, nunca lo he visto en mi vida”.

Constanza Capelli en Podemos Hablar

Además, se refirió momentos de su estadía de casi seis meses al interior de la casa estudio en Argentina, recordando el poder que tenía sobre los demás participantes.

“Yo te votaba y al otro día te ibas”, se jactó.

También, abordó temáticas más serias como su pasado ligado a los excesos, recordando una fiesta que se extendió por varios días.

“Llevábamos tres días de fiesta, me daba vuelta, ha sido mucho, me va a dar un infarto, me voy a morir”, se escucha en el adelanto, haciendo referencia al consumo de drogas.

Finalmente, habló de su romance y desengaño con el exfutbolista Jorge Valdivia, quien la dejó plantada en una fallida cita.

“Me dejó plantada. Me quedé con el vestido, la media vergüenza”, fueron parte de sus palabras.

En el capítulo del viernes además estará Jennifer Galvarini, La Pincoya y Scarlette Gálvez, finalistas de Gran Hermano.

Junto a ellas, el Profesor Rossa, Iván Arenas, Jordi Castell y la exchica Mekano Karen Bejarano, quien retomó su carrera como cantante, reviviendo los grandes éxitos de Karen Paola.