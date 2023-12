Coni Piccoli ya dio el sí: se casó por el civil y este fin de semana se viene la fiesta

Este martes quien fuera una de las protagonistas de la serie “BKN” de Mega, Constanza Piccoli, se casó por el civil con el publicista Nicolás Achá. En su cuenta de Instagram publicó alguna de las fotografías del momento.

“Y nos casamos po!!! esta es la previa a la fiestaaaa”, escribió la feliz novia, quien lució un traje dos piezas de un color crudo oscuro.

Y este fin de semana se realiza la fiesta en donde hay muchos rostros invitados. De hecho hace un par de meses, la celebridad explicó que la lista de invitados está va entre las 260 y 280 personas.

Entre otras de las particularidades, está que no habrá torta. “Nadie se la come, es solo decorativa, solo un simbolismo. En verdad nadie se la come, se pierde, es carísima. No le encontré sentido mandar a hacer una torta”, dijo.

Además indicó que los niños no están considerados en la boda. “Quiero que la gente que va, los adultos, la pasen muy bien. Que se relajen. Además, en nuestras familias no hay muchos niños”, precisando que sí irá el sobrino de su novio.