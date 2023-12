“Por la naturaleza y medioambiente”: Macarena Venegas vende su ropa casi nueva en un sitio de moda circular

La abogada y rostro televisivo, Macarena Venegas, se reconoce como una mujer fanática de la moda, y en ese contexto, hace algunos años se entregó al reciclaje y sustentabilidad como una forma de darle un buen uso a su ropa.

Fue en su estadía en Argentina, donde realizó dos maestrías en la Universidad Austral (en “Políticas Públicas” y “Relaciones Internacionales”), que entró de lleno en este concepto de moda circular, que por estos días ha reafirmado tras poner a la venta varias de sus prendas, con poco o nada uso, en un sitio especializado en comercializar artículos bajo el concepto de reutilización.

La venta circular de Macarena Venegas

“Muy cerca de la institución, en el barrio Recoleta, había una venta de ropa de marcas de lujo pero más accesible. Te solucionan la vida porque puedes tener acceso a cosas muy caras, excesivamente costosas diría yo, y darle una segunda vida a una prenda. Es una gran oportunidad para vestirse”, revela Macarena, quien tras esa experiencia en Buenos Aires, explica en lun.com, cambió su forma de consumir el vestuario que tanto le satisface.

“Yo uso muchas marcas argentinas, ropa que adquirí durante mis viajes a Buenos Aires. La joya de la colección son los jeans Jazmín Chebar que están nuevos”, cuenta la abogada, cuyo vestuario está a la venta en el sitio Bazar VNTG, en precios muy por debajo del valor real de sus exclusivas prendas.

“Mi mamá siempre me dice...”: Maca Venegas reveló con qué periodista la quieren emparejar

“Somos una tienda circular que funciona desde 2015, recibimos en consignación y vendemos artículos de mujer: ropa, carteras, zapatos y accesorios de marcas masivas de retail, hasta de lujo, vale decir de todos los precios”, explica, por su parte, Carola Vera, la socia fundadora de VNTG, quien detalla la ropa que la abogada puso a la venta en su plataforma de moda circular.

Macarena Venegas recuerda cuando conducía un descapotable y su pololo salió volando: “Cual saco de papas”

“Son prendas nuevas con etiqueta, semi nuevas y usadas, pero todo en excelente condiciones de marcas como Jazmín Chebar, Rapsodia y Guess con hasta un 75 por ciento de descuento respecto del valor de la tienda”, asegura Carola.

“Son precios inferiores a lo que encuentras en la tienda. Es ropa que está en buen estado porque en mi caso a veces con una o dos posturas prefiero reciclarla, venderla o cambiarla por otra. Me gusta ir cambiando mi estilo. Me encantan además otros sitios como Placard, Vestier o Market People. No es necesario comprarse ropa nueva. Hay que hacerlo por la naturaleza y medioambiente”, finaliza Macarena.

“A seguir trabajando porque entre todos hacemos un mundo mejor”: Macarena Venegas compartió importante logro académico

Macarena Venegas admitió que no fue buena idea tirarse para constituyente: “Me pegué en la cabeza”