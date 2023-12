“Soy más TOC que la chu...”: Nicolás Solabarrieta desclasificó su manía por el orden

El exfutbolista Nicolás Solabarrieta desclasificó en Tierra Brava su manía por el orden, al punto de considerarlo un TOC con todas sus letras. Así lo dijo en conversación con sus compañeros de reality.

“Soy más TOC que la chu..., soy enfermo. Dos cosas que no puedo hacer antes de salir de mi casa: no tener la cama hecha, y tener los controles de la TV ordenados de mayor a menor”, reveló.

Además, agregó que “en mi clóset tengo la sección de poleras blancas. Mandé a hacer repisas para poner las zapatillas ordenadas por marcas”, confesó el hijo de los periodistas Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta.

De igual forma, para no matarle la ilusión a ninguna joven que no sea tan maniática con el orden, indicó que no tendría problemas en tener una pareja que sea desordenada.

“Sé que ese soy yo, no las otras personas. No he convivido, pero con mi ex pasábamos todo el día juntos, y ella tenía un closet que no se podía abrir porque se caía toda la ropa, y al lado de la cama tenía la ropa tirada en el piso, una montaña de ropa”, dijo.

¿Nicolás quiere ser padre?

Además, en una nueva edición de “El show de la Botota”, donde participó junto a Francisca Undurraga, Nicolás reveló que formar una familia está en sus planes futuros.

“Quiero casarme y ser papá, cuando se dé la oportunidad”, reconoció.