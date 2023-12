La desaparición del Mago: Cony Capelli recordó cuando fue plantada por Jorge Valdivia tras su breve relación

La gran ganadora de “Gran Hermano”, Constanza Capelli, estará presente en el capítulo de esta noche del estelar de Chilevisión, “Podemos Hablar”. En este espacio, ella hablará de uno de sus romances más bullados, su breve relación con el exfutbolista, Jorge “Mago” Valdivia.

“Con Jorge (Valdivia) nos conocimos en, yo estaba trabajando en un evento y él estaba ahí con su hermano. Yo estaba trabajando de anfitriona y nada, yo estaba ahí con una jardinera y la señora de seguridad me invita al VIP”, partió relatando.

“De repente miro y estaba él, me doy vuelta, empiezo a bailar y de repente él se me acerca y me dice ‘oye, teni’ una cola’, me doy vuelta y le digo ‘¿qué cosa?’, porque pensé que me estaba hablando de la cola, del popin, y me dice ‘no, amiga, de verdad, te está colgando una cola. Yo tenía la jardinera colgando 3 metros, se me había desabrochado y yo ahí me morí de la risa”, continuó la bailarina.

Lee más: “No es un episodio que me traumatice”: Cony Capelli explicó en “Podemos hablar” porqué decidió llevar el apellido de su mamá

“No me habló más”

“Ahí empezamos como a salir un tiempecito. Él estaba separado. Salimos un mes, dos meses. Me quedo con lo bonito, él es un hombre muy simpático, muy encantador, es buena talla”, aseguró Capelli.

“Me dejó plantada, me dijo que fuéramos a un matrimonio, yo me conseguí un vestido con un diseñador precioso que se llama Matías Hernán, me lo fui a probar, lo arrendé, me compré zapatos, cartera. Yo tenía el pasaje comprado, me lo había enviado”, relató la ganadora del reality.

“Nos íbamos un viernes, y esto fue un lunes, de repente pasó el martes, le escribo y no me contesta. Miércoles y no me contesta. Jueves, no me contesta. No me habló más. Ghosting, me hizo el famoso ghosting. Me quedé con el vestido, tamaña vergüenza. Supe por Instagram que había ido con su mujer, con la Daniela”, cerró.