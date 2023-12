“No es un episodio que me traumatice”: Cony Capelli explicó en “Podemos hablar” porqué decidió llevar el apellido de su mamá

Constanza Capelli será una de las seis figuras invitadas al episodio de esta noche de “Podemos hablar”, en CHV, donde aparte de revelar sabrosos y desconocidos detalles de su triunfo en el reality “Gran Hermano”, dará cuenta de los motivos por los que decidió llevar el apellido de su madre y no el de su papá.

Ya en el ingreso al programa de telerrealidad la joven había dado luces respecto del motivo detrás de su desvinculación paternal, algo que en el episodio de esta noche profundizará junto al conductor del espacio, Jean Philippe Cretton.

La convicción de la ganadora de Gran Hermano

“A mí me crio mi mamá”, iniciará la modelo y bailarina de ballet, quien según pudo averiguar publimetro.cl, reconocerá que la ausencia de su papá la llevó a que estrechara sus vínculos con su madre desde muy pequeña.

“Yo no conozco a mi papá, nunca lo he visto en mi vida. Ni siquiera una foto de él, nada. Yo creo que la ausencia de mi padre y lo potente que fue para mí, el papel de mi mamá en mi vida, me hizo que me identificaran con el apellido de ella”, explicó.

“Para que no haya más especulaciones”: Pincoya aclara generoso regalo de Rai a su hijo Felipe

“Yo me siento muy como mi mamá. Ella es una súper mamá, se la tuvo que jugar conmigo y con mi hermana. Me tuvo a los 18 años. Cuando di este paso, que yo sabía que iba a ser un paso importante (...) que sea con Capelli, porque se lo merece”, enfatizará durante su entrevista con Cretton.

Precisamente esa convicción en su respuesta llevará al conductor de PH a conocer de Cony si “el apellido Segovia está muerto”, algo que la joven confirmará con un rotundo “está muerto”.

¿Una prueba de rating?: Chilevisión transmitirá primer capítulo de ‘Gran Hermano’ Argentino

“Tampoco es un episodio que me traumatice (...) yo creo que uno siempre dice que no, pero inconscientemente es sí. Siempre uno busca esa figura paternal. De repente, me pasa en mis parejas que son más grandes, uno tiende a depender emocionalmente, a querer que te cuiden, y esas son cosas que pasan inconscientemente”, asegurará.