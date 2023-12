La venganza de Raquel Argandoña tras ser “desinvitada” de un matrimonio: “Estás siendo el hazmerreír...”

En el capítulo de este miércoles de “Tal Cual”, la animadora Raquel Argandoña contó una historia de malas intenciones, infidelidad y venganza. Todo comenzó con una invitación a un matrimonio que recibió la “Quintrala”.

La animadora estaba de invitada al matrimonio de las hijas de la hermana de una expareja. Ella estaba lista con el vestido comprado para el matrimonio, pero la pareja actual del exnovio de Raquel habló con su cuñada para que retractara su invitación a la animadora, y terminó haciendo caso.

“Yo quería ir para sacarle pica, Dios me castigó. Me quedé en mi casa con todo comprado, no hallaba dónde meterme el vestido después, me desinvitaron”, relató.

“El que me la hace, me la paga”

Minutos después, Argandoña se acordó de su historia de venganza a su expareja y la novia que impidió la ida de Raquel al matrimonio, “el que me la hace, me la paga”, advirtió.

La animadora contó que se enteró que su expareja le regaló un auto BMW a su novia de ese entonces. “Yo me enteré que ella tenía un amante, y un amante le manejaba el auto, así que lo llamo (a su expareja)”, relató.

Raquel, sin ninguna piedad le contó esta información que le llegó. “Estás siendo el hazmerreír de todo tu grupo porque tu amor, tú le regalaste un auto, ¿no? El BMW lo maneja el amante. Más encima eres cornudo y te están haciendo...”, le dijo.

Como información adicional, Argandoña señaló que era la misma mujer con quien su expareja le fue infiel, y que comió pato a la naranja con cerveza en una de las historias que ya relató en el programa, y se hizo viral.

Lee más: Raquel Argandoña contó cómo se vengó de una expareja que le fue infiel: “El que me la hace, me la paga”