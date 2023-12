“No recibí invitación”: Cony Capelli explicó por qué no fue al cumpleaños del hijo de Pincoya

Hace algunos días se viralizaron algunas imágenes y registros de lo que fue una celebración que involucró a Pincoya de Gran Hermano y a su hijo. Según se comentó en redes, todo habría sido una celebración de bienvenida para la chilota, que calzó justo con el cumpleaños de su “gatito”.

Al evento asistieron los ex participantes del reality de CHV: Alessia Traverso, Estefi Marquis, Francisco Arenas, Hans Valdés y Raimundo Cerda, lo que llamó la atención de muchos, ya que no se pudo ver a Constanza y quien fuera su amiga más cercana en el encierro.

Anoche, durante el primer evento de la bailarina fuera del encierro, la ganadora de Gran Hermano Chile, Constanza Capelli explicó su ausencia en el cumpleaños del hijo de Jennifer Galvarini.

En declaraciones realizadas a Página 7, Capelli afirmó: “Yo no sabía, no tenía idea, no recibí invitación de eso”.

Sin embargo, la finalista de Gran Hermano enfatizó que a pesar de la falta de invitación, mostró su buen gesto al expresar sus felicitaciones de manera privada a la madre del festejado: “De todas maneras le escribí por interno a la Pincoyita, deseándole un feliz cumpleaños a su gatito”.

“Insisto, no me tomo personal nada, nada, nada; estoy súper en paz con todos mis compañeros y con mucho cariño hacia ellos”, reiterando que “le escribí de manera interna a la Pincoyita”, aclaró.