Fernando Godoy pisó el palito con Ornella Dalbosco en una hermosa y especial ceremonia en Rapa Nui

El querido actor Fernando Godoy finalmente celebró sus nupcias junto a su pareja de años, Ornella Dalbosco, y lo hizo con una especial ceremonia en Rapa Nui junto a sus dos hijos y cercanos.

El agente de viajes, René Alcayaga, publicó diversos registros de la ceremonia que se realizó al aire libre en Tahai. En la cual se aprecia a Godoy y Dalboso vestidos de blanco con diversas prendas originarias de la cultura de la Isla.

En imágenes compartidas de la previa al matrimonio, se notaba que Nicolás Oyarzún, Carmen Zabala, Magdalena Müller, Elisa Zulueta, Max Salgado y Andrés Velasco eran algunos de los invitados a las nupcias del actor de “Casado con hijos”.

Enamorado de la Isla

Los planes originales de esta boda datan de 2019, pero el estallido social sumado a la pandemia, cambiaron esta línea de eventos. Por esto, Godoy le pidió nuevamente su mano en Punta Cana, con el fin de consolidar el compromiso.

Durante su paso por el programa “De Paseo”, Fernando le reveló a María José Quintanilla el lugar de su boda, Rapa Nui. “Me encanta la cultura, me gusta mucho el punto de vista que tienen ellos, el respeto que tienen por los adultos y sus ancestros, cómo cuidan la tierra, cómo valoran su cultura”, contó.

“Es impresionante. Siempre he estado enamorado de la isla, y cuando la conocí (a la isla), dije que ‘si yo me caso, me caso aquí’”, agregó.

