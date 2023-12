El cruce entre Chama y Dani Castro tras la llegada de Canelo, el nuevo integrante de Tierra Brava

En un capítulo lleno de emociones en Tierra Brava, este domingo se vivió la llegada del pequeño labrador chocolate, Canelo, cuyo ingreso generó más que ternura entre los participantes. La alegría inicial se tornó en un conflicto inesperado cuando Daniela Castro, alzando al cachorro en brazos, se vio envuelta en una disputa con la Chama.

Dani Castro, tras recibir al nuevo miembro peludo, optó por apartarse cuando otros concursantes quisieron saludar a Canelo. “Acaparadores de animales”, comentó la rubia con evidente molestia, al tiempo que se alejaba del grupo.

Más tarde, fue la misma chef a quien designaron como la responsable del carnet de vacunación del perrito. “Aquí ya no hay equipo, yo voy a velar por el bien de él”, manifestó Castro. Estas palabras no fueron bien recibidas por ‘Chama’, desencadenando una acalorada discusión entre ambas. “Pero todos vamos a verlo”, reclamó la venezolana. La cocinera defendió su postura, aclarando: “No, Chama. No lo digo por eso. Es algo positivo”.

Matías Vega intervino para calmar los ánimos, explicando que Daniela solo se encargaría del carnet de vacunación y que todos, como una familia, recibirían al nuevo integrante.