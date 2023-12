‘Eskarcita’ aclaró qué le hizo desconfiar de mánager: “No nos habíamos visto y ya estaba cobrando”

Hace pocos días, Scarlette Gálvez, quien fue finalista de Gran Hermano, saltó a la palestra por una polémica con el productor Luis Felipe Estay.

Todo porque, el mánager empezó a cerrar eventos para ella, pero sin que ella aún saliera del encierro de la casa más famosa del mundo.

Cuando la joven se enteró de esto, decidió cancelar los shows que el hombre había agendado, y él mismo tuvo que salir a dar explicaciones.

“Se me comunicó de parte de ella que no está interesada en trabajar conmigo directamente, y que lo vea con otra persona. Eso por mi parte no me interesa”, dijo Estay a través de las redes sociales.

“El acuerdo se hizo con los padres y al parecer ella no sabía, así que dejo constancia de que no tengo nada que ver con ella”, finalizó.

Scarlette explicó por qué canceló los shows

“Eskarcita” fue entrevistada por CHV Noticias, donde detalló por qué tomó la decisión de cancelar los eventos agendados por el productor: “No tenía conocimiento de las propuestas que estaba teniendo esa persona hacia mí (…) ya sea con mis padres o quien fuera, era mientras yo estaba encerrada”.

“No habíamos tenido la oportunidad de ni siquiera vernos en persona y él ya había cobrado por show, entonces le dije ‘primero, no te conozco, no sabes cuál es mi idea o las ganas que tengo’”, agregó.

De todas maneras, reveló que tiene otro equipo de personas que la ayudarán a trabajar: “Tenemos muchos proyectos en mente”.

“Esto va juntando todo lo que también quiero a futuro. No quiero que esto me dure solo 3 meses, ojalá de 3 a 30 años, o sea pensar más a futuro que lo que voy a hacer este fin de semana”, finalizó, según consignó Página 7.