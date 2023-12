Eskarcita le cerró las puertas a posible romance con Hans con lapidaria frase: “Si no quisiste cuando podías, no podrás cuando quieras”

Este domingo, Scarlette Gálvez, más conocida como Eskarcita, pasó por el react de Gran Hermano y compartió con Claudio Michaux detalles de su paso por la casa más famosa del mundo. La segunda finalista más votada, abordó sus mejores momentos, los memes que protagonizó, y por supuesto, su acercamiento con Hans Valdés.

Recordemos que la joven sintió un profundo flechazo por Hans, llegando incluso a confesar que le gustaría como el padre de sus hijos. Sin embargo, esta relación no se dio en el encierro, ya que el joven siempre se mantuvo firme en su decisión de no involucrarse de manera amorosa en el reality. Según sus argumentos, porque tenía asuntos pendientes afuera, ya que él entró en una relación, y porque no era su idea mostrarse de esa forma en las cámaras.

Además, tras salir del encierro, Hans reveló que no tenía idea que los sentimientos de Eskarcita eran reales, y que pensaba que estaba jugando. Sin embargo, su perspectiva cambió cuando vio las imágenes de la joven llorando a mares por su amor no correspondido y se mostró arrepentido de su trato con la joven.

En la sección del react donde Claudio Michaux le realiza preguntas al hueso a los ex participantes de Gran Hermano, Scarlette fue consultada sobre si se daría una oportunidad con Hans Valdés ahora fuera del encierro. Contrario a lo que se esperaría, la morena soltó una lapidaria frase, cerrando cualquier opción de involucrarse con el oriundo de Constitución.

“Si no quisiste cuando podías, no podrás cuando quieras”, soltó Galvéz, ante la sorpresa de Michaux. “¿Así de lapidario?”, le preguntó el streamer, “Sí”, respondió ella.

“Es que yo me sentí muy avergonzada por su rechazo. Entonces ahora siento que sería muy pasarme a llevar el estar puesta para algo. Nada más que buena onda”, respondió tajante.

Finalmente sostuvo que “Ese barco ya zarpó”.