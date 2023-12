“Hay códigos entre hombres”: Miguelito y Fabio limaron asperezas tras conflicto post fiesta

El pequeño gigante de Tierra Brava, Miguelito, le puso el pecho a las balas a su actitud frente a su compañero del reality, Fabio Agostini, y se disculpó por haber hablado de más tras la fiesta donde compartieron luego de fugarse del encierro.

Así se vio en el capítulo del domingo durante una nueva sección de cocina, ocasión cuando el modelo español lo increpó por no haber respetado los códigos.

“Yo creo que hay códigos entre hombres, y yo si salgo contigo y compartimos una noche en que nos cagam... de risa, lo que pasa ahí, se queda ahí, entre tú y yo”, lo reprendió.

A raíz de esto, el exMorandé con compañía recogió el guante y ofreció unas sinceras disculpas.

“Así como me equivoqué, te quiero pedir disculpas de corazón sincero. Yo siempre he dicho que no somos amigos, pero nos llevamos muy bien”.

Escape Miguelito y Fabio Canal 13

Fabio y Miguelito limaron asperezas

De esta forma, ambos limaron asperezas y retomaron la amistad. Sin embargo, eso no los salvó de la evaluación de la chef, quien los eliminó puesto que no lograron conquistar su palar con la preparación.

Así, Miguelito y Fabio fueron eliminados, junto a Francisca y Uriel. El resto del grupo tuvo 30 minutos para preparar una nueva receta: Cupcake de Carrot cake.

Finalmente, hubo dos duplas ganadoras, conformadas por Valentina Torres con Luis Mateucci y Daniela con Nicolás Solabarrieta, dupla que eligió como premio una cena de sushi con vino blanco.

Las otras parejas estuvieron formadas por Nicole con Junior, Chama con La Botota, Angélica y Pamela, Jhonatan y Arturo.