“Me dio vergüenza como hablo”: Repenning reaccionó a su viralizado video de juventud en discoteque

El periodista José Luis Repenning, reaccionó a su viralizado video de juventud, cuando tenía tiernos 16 años y se encontraba de fiesta en una taquillera y concurrida discoteque de Viña del Mar, el año 1994.

Fue en el matinal Tu Día de Canal 13 que el animador contó detalles del registro histórico, reconociendo que le dio vergüenza verse en redes sociales.

Ni siquiera eran las 08:00 de la mañana cuando los compañeros de trabajo de Repenning comenzaron a festejar con las imágenes que circularon por Internet desde el día sábado.

En el registro, viralizado por el mismo periodista en su cuenta de Instagram, le mandó saludos a su polola de aquel entonces, “la Maca”.

“Quiero mandarle un saludo a mi polola, la Maca, que es una mujer excelente para mí (...) Lo estoy pasando pero mortal. Ojalá que aquí todos lo pasen bien po’ loco. Esa onda”, exclamó el adolescente.

Ante este video, el periodista comentó: “lo pasaba ‘mortal, groso, neto’. ¡Notable! Despierto y veo este video de hace 30 años. Hablando como el ‘eFe’ a los 16 años”, escribió en relación al simpático personaje que interpretaba el actor Daniel Muñoz.

Repenning reacciona a juvenil video

“Era un zorrón vintage”, bromeó su compañera Priscilla Vargas, quien reveló que tiempo atrás él le confesó que tenía temor que saliera a la luz.

Según contó José Luis, fue su hija Valentina quien lo sorprendió con el video que ya estaba dando vueltas por TIK TOK y se lo mandó a su cuenta de WhatsApp, junto a varias carcajadas.

Tras ello, Repenning recreó la particular forma que hablaba y masticaba chicle, asegurando que le dio “cringe” cuando se vio.

“Me dio vergüenza”, sinceró, revelando que decidió subirlo a sus historias, porque “uno tiene dos alternativas en la vida. O te mueres de vergüenza, ‘ese no soy yo’ ó riámonos todos. Así que me lo tomé con humor, nada que hacer”.