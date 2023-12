Paula Pavic revela que Marcelo Ríos llevó a su polola a la casa que comparten en EEUU: “Y mi mamá no puede entrar”

La exesposa de Marcelo Ríos, Paula Pavic, ha ido relatando su nueva vida a través de live de Instagram. Por esta vía reveló cómo es la relación actual con el papá de sus hijos y también sobre lo que acusa, manipulación económica hace un par de años.

Esta vez, contó algo respecto a esto y que tiene que ver con el hogar en común que habitan. Por que si bien están separados, comparten la misma casa en Estados Unidos, con los niños. Incluso el extenista ya comenzó una nueva relación amorosa.

“Diciendo que no va a dejar que mi mamá pise mi casa, que eso me hace dar cuenta de que no es mía, que yo vivo acá, pero no tengo nada que ver con esta casa, pero ayer trajo a su polola a la casa”, dijo Pavic.

De ahí agregó que “entonces su polola puede entrar a la casa, que supuestamente es mía también, pero mi mamá no puede llegar a la casa”.

Sumado a esto, relató que Ríos le pidió un detalle completo de los gastos. “El mes pasado me dijo que si no le daba un detalle de todos los gastos, no me iba a pasar la plata” para pagar las cuentas de la casa.