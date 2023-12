¿Se despidió de la música?: Ricardo Arjona publica enigmático mensaje tras concierto en Chile

Este fin de semana Ricardo Arjona se presentó en Santiago, y en La Florida dio el último concierto del disco Blanco y Negro. Sin embargo, tras bajarse del escenario, publicó un preocupante mensaje para sus seguidores.

“Gracias por hacer tan fácil lo imposible. Pensé que no estaba para dar un paso la tarde de ayer y terminé haciendo una maratón en la pasarela improvisada más larga de mi vida. Casi como fue mi carrera desde un principio”, publicó en su cuenta de Instagram.

LEE MÁS: “Ahí les va mi colita”: Ricardo Arjona y su explicación por su “poto un poco abultado”

“Hoy, será el último concierto de BLANCO Y NEGRO. A todas las ciudades que tocó esta gira de 159 conciertos mi agradecimiento eterno. A los médicos que me pusieron de pie para poder terminar esta viaje posponiendo una cirugía inminente, muchas gracias”, siguió explicando.

“Llevo conmigo 6 infiltraciones de columna en los últimos dos meses para poder permanecer de pie en esta despedida. Vengo de la Argentina querida, que me dio canciones en la calle y me regaló una gloria que no merecía, me despido en este Chile de tantas historias y afectos”.

Siguió: “tendré que desaparecer para inventarme un motivo que sea más grande que este. Si no lo encuentro, prefiero no volver. La vida y la gente han sido inmensamente generosos con este guatemalteco de barrio, profesor de escuela pública, que por tocar la guitarra, agregarle unas palabras e intentar una melodía, logró un milagro que nunca sospechó”.

Y para terminar precisó: “me llamo Ricardo, los que me quieren me dicen SECO, y más feliz y pleno que nunca, aunque con un achaque que pronto será historia, les digo adiós y gracias, con todo el corazón”.