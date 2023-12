“Soy muy diferente a ellos”: Eskarcita aclaró por qué no fue a México con sus ex compañeros de ‘Gran Hermano’

Aunque Gran Hermano terminó hace unos días, lo cierto es que los viudos del programa siguen preocupados de lo que pasa con los ex concursantes. Por lo mismo, Scarlette Gálvez, finalista del reality, fue invitada para conversar en el react de CHV conducido por Claudio Michaux.

La joven llegó muy sonriente a contestar las preguntas de los cibernautas, hasta que le preguntaron por qué no fue a México con los otros ex participantes. Su respuesta sorprendió a los fanáticos, porque dejó entrever que no mantuvo muchas amistades fuera del encierro.

“¿Mantienes amistad con alguien afuera?”, le preguntó Michaux, ante lo cual Eskarcita puso una cara medio dudosa.

“Mmm… no me acuerdo, es que mi celular lo boté a la basura”, lanzó riendo, dando a entender que no quería hablar mucho del tema.

Fue ahí que el animador quiso saber si la habían invitado al viaje a Cancún, donde fueron varios personajes que cfonvivieron con ella en la casa más famosa del mundo.

“Bambino (Fernando Altamirano) me invitó”, aseguró la joven, según consignó Página 7.

“Me dijo: ‘Oye, vamos a ir a Cancún… que aquí, que allá; los pasajes. Nos vamos desde este día a este día, para que vayas. La invitación está hecha’. Y pucha, yo tenía que estar el domingo aquí… tengo muchos planes todavía por hacer, como para irme lejos. Entonces fue como ‘paso’”, relató.

De todas maneras, revelò que había encontrado con varios de los ex Gran hermano, en una fiesta donde los invitaron el fin de semana.

“Obviamente, compartimos. Me topé a Rai, Alessia, Fran, Vivi, ‘Bambino’… con todos”, aunque no se notaba muy convencida de ser amiga de ellos.

[ LEE TAMBIÉN: Eskarcita le cerró las puertas a posible romance con Hans con lapidaria frase: “Si no quisiste cuando podías, no podrás cuando quieras” ]

¿Ya no son amigos?

“Pero también pasa que en la casa pasas 24/7 con las personas y evidentemente te vas a juntar por supervivencia con quien tengas más cosas en común (…) En la vida real hay más distracciones que van poniendo eso por sobre la amistad”, reflexionó.

“Afuera uno se da cuenta de cosas que adentro no vio, o que sí vivió y que solo pasaban. Entonces, ahí vas comprendiendo…”, dijo ella, pero en ese momento Michaux le preguntó “¿Qué cosas?”.

“chismoso”, le gritó ‘Eskarcita’ ríendo, pero volvió a aclarar que le hubiese gustado viajar a Cancún con Cony, Jorge, Skar, Bambino y Vivi, aunque no podía por compromisos en Santiago.

“Estoy enfocada en el trabajo, en explotarlo lo máximo que pueda. Luego habrá tiempo de vacaciones y relajo. Y sobre las amistades, siempre habrá un contexto en el que podemos encontrar, proyectos…”, aseguró.

“Igual, yo no pretendo estar detrás de nadie. Como te digo, Bambino me invitó. Pero ahí de ir buscando… para qué. Yo sé que soy muy diferente a ellos, tengo otro ambiente, otro contexto (…) quizás ellos están en el mismo entorno”, finalizó Eskarcita, dando a entender que no es muy cercana con los demás ex chicos reality.