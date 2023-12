¿Top Chef o Sabingo?: Pincoya evalúa inminente regreso a la TV tras fin de Gran Hermano

Tras el término de Gran Hermano, la querida participante de Chiloé, Jennifer Galvarini, aseguró que ya tiene listo un nuevo proyecto en CHV y solo faltaría que coloque la firma millonaria.

Así lo dio a conocer la propia Pincoya en entrevista con Radio La Isla de su ciudad natal.

[ Con Fabricio y al ritmo del Axé: Hija menor de Vivi Kreuztberger tuvo prendido matrimonio ]

“Tengo proyecto allá en Chilevisión, todavía no se puede anticipar nada, pero voy a hablar con mi familia para tomar la mejor decisión”, señaló la tercera finalista del reality al medio local.

Si bien, no quiso revelar para qué proyecto sería, todo indica que podría ser para el programa Sabingo conducido por Juan Pablo Queraltó y Emilia Daiber o el espació culinario Top Chef VIP que debutará próximamente con personas conocidas.

Eso sí, aclaró que a pesar de la fama y la gran popularidad, no se lo subirán los humos a la cabeza porque “tengo mis pies bien puestos sobre la tierra, yo no voy a cambiar”, enfatizó.

Pincoya rechazó millones de Cony

Tras la final de Gran Hermano Constanza Capelli aseguró que compartiría parte de su premio con Pincoya.

“Ella ha sido un pilar fundamental para mi camino en el reality. Empezamos juntas y nos soltamos en algún momento… para mí ella es mi familia. No hubiese llegado acá sin ella, se lo mega merece. Éramos como madre e hija”, sostuvo la bailarina, y quien se adjudicó la sustanciosa suma de $35 millones.

Sin embargo Jennifer lo rechazó afirmando que no corresponde.

Es tu premio y tienes que compartirlo con tu gente que te hizo ganar”, añadió. Finalmente se mostró decidida y le dijo a Capelli: “Yo no lo voy a aceptar, prefiero tu amistad”.

“Yo estoy agradecida que siempre pensaste en mi, siempre. pero la gente sabe y me conoce, obviamente yo no lo voy a aceptar. Es tu premio y tienes que compartirlo con tu gente que te hizo ganar”, añadió. Finalmente se mostró decidida y le dijo a Capelli: “Yo no lo voy a aceptar, prefiero tu amistad”.