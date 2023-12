Angélica Sepúlveda asegura que producción de Tierra Brava quiere limpiar imagen de Botota Fox: “Demasiada edición”

Angélica Sepúlveda alzó la voz, una vez más, en contra de la producción de “Tierra Brava”, a quienes acusó de intentar limpiar la imagen de Botota Fox, la comediante que ahora es parte del reality de C13.

En el adelanto del próximo episodio, se puede ver una feroz pelea que tendrá la “fierecilla” de Yungay con la transformista. “¿Pero por qué te enojas? No fue culpa mía”, se puede ver que le dice Botota a Angélica, a lo que esta responde que no quiere conversar, desatando la molestia de la comediante.

“¡No juegues conmigo! Yo soy peor que tú, soy peor. No estabas haciendo nada, por eso entraste al reality”, arremete la transformista chilena, agregando un montón de palabras “hirientes”.

“No estabas haciendo nada. Por eso estás sola. No tienes… Estás sola”, se alcanza a leer y escuchar, sin embargo, aparte de esa discusión fue silenciada.

“Lo que le dijiste a ella, ‘jamás tendría un hijo como tú’. Entonces, aguántate, aguántate (...) ¡Tú me tomaste mis cosas, desubicada!”, añade Botota.

Tal habría sido el calibre de la discusión, que Angélica terminó yendo donde Longton para ser contenida, momento en que le revela que se siente profundamente afectada por las palabras de Botota.

“¿Sabes qué me dio pena? Me dio pena que se burlara de que haya perdido dos bebés y eso no se lo voy a perdonar nunca. Que a una mujer le digan una cosa así, no tiene perdón. O sea, de verdad de que no”, afirmó la ex 1810 en conversación con Arturo.

Días atrás, Angélica había insinuado una gran decepción con Botota, sin revelar detalles específicos. Ahora, con la emisión de esta escena, se confirma el conflicto entre las dos participantes de “Tierra Brava”.

Sin embargo, Angélica Sepúlveda no está satisfecha con lo que se ha mostrado en televisión, alegando que el material tiene “demasiada edición”.

En una publicación de Instagram, la ahora ex participante declaró: “Bonito sería que mostraran sin editar lo que realmente ocurrió”, asegurando que “como lo quieren para humorista de Viña, hay que limpiar su imagen y evitar denuncias al CNTV”.