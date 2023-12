Angélica se quebró con Longton por desubicada ofensa de Botota en Tierra Brava: “Que a una mujer le digan algo así, no tiene perdón”

Angélica Sepúlveda rompió en llanto luego de una brutal discusión que protagonizó anoche con Botota y Chama en Tierra Brava, y que culminó con la oriunda de Yungay al borde de un colapso nervioso junto a Arturo Longton, luego de ser cuestionada por su frustrada maternidad.

El incidente, que fue posible ver durante los pocos minutos del avance del próximo episodio del estelar de telerrealidad de Canal 13, mostró a Botota enfurecida con la penquista por haberle sacado algunas de sus cosas, y Angélica respondiendo con firmeza a los dichos de la transformista y la venezolana Chama.

El llanto de Angélica en Tierra Brava

“¿Angélica? ¿Pero por qué te enojas? Si no fue culpa mía. Yo no te hice nada. ¡Silencio, Angélica! ¡No juegues conmigo, yo soy peor que tú! No estabas haciendo nada, por eso entraste al reality”, fue parte del furioso diálogo que inició la transformista con Sepúlveda, quien molesta, le había asegurado a Botota que no quería hablarle.

A medida que ambas discutían, la disputa verbal comenzó a subir de intensidad, principalmente luego que Angélica tratara de “patética” a Botota.

“Por eso estás sola, no tienes hij***, estás sola”, fue la corta, pero contundente frase que acabó descolocando a la sureña, quien inmediatamente le señaló a Botota “¿qué dijiste?”.

“Jamás tendría un hijo como tú (...) entonces, aguántate. ¡Aguántate! Así que aguante, porque tú me desordenaste mis cosas”, le insistió Botota, a esas alturas apoyada por Chama, quien sin dudarlo acusó a Angélica de “desubicada (...) porque ella sí te puede decir ‘no me toques’, y un montón de cosas más”.

Tras el duro enfrentamiento, la chica reality optó por salir de la pieza donde estaba discutiendo con Botota y la venezolana, y en medio del pasillo del frontis de la casona se encontró con Longton, quien al ver la escena atinó inmediatamente a apoyarla y decirle “quiero que sepai (sic) que nuestro equipo te recibe con los brazos abiertos. Ven acá”.

Ese gesto acabó por quebrar a la acongojada Angélica, quien entre llantos, y luego de estrecharse en un intenso abrazo con Arturo, se desahogó por los ofensivos dichos que recibió de parte de Botota.

“¿Sabes que me dio pena? Me dio pena que se burlara que había perdido dos bebés. Y eso, no se lo voy a perdonar nunca. O sea, que a una mujer le digan una cosa así, no tiene perdón. O sea, de verdad que no”, afirmó Sepúlveda, quien tras recibir un nuevo y acogedor abrazo de Longton sólo atinó a decirle “yo te lo agradezco”.

