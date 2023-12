“¿Hagamos un pacto?”: Pamela Díaz encontró la fórmula para poder alejarse definitivamente de Jhonatan en Tierra Brava

Pamela Díaz encontró la fórmula perfecta para sacarse de encima a Jhonatan Mujica dentro del encierro de “Tierra Brava”, a quien luego de escucharle unas quejas en su contra por no haberlo cuidado luego de sus tres días internado en una clínica por un problema estomacal, le propuso distanciarse por un prolongado tiempo en el reality de Canal 13.

La escena pudo verse este fin de semana en el avance del próximo episodio del estelar del canal privado, donde la Fiera no se guardó mucho ante las irónicas quejas del modelo.

La decisión de Pamela Díaz

“Yo pienso que lo que más mal me pudo haber caído fue el sushi, con la salsa unagi y eso”, inició Jhonatan.

“Pero porque tú tenís (sic) la culpa de eso”, le respondió, tajante, Pamela, quien ya había tenido problemas con el joven luego que este la confrontara en su regreso porque le había contado a Miguelito que él “nunca se le había declarado”, algo que a juicio de Mujica era totalmente falso porque se lo dijo en un momento en que ambos estuvieron solos.

“No te dije que no. Si el que comió las hue*** soy yo”, volvió a la carga Jhonatan, a esas alturas apoyado por Nico Solabarrieta, quien expuso que cuando alguien está enfermo esperar al menos un gesto de cariño de una pareja o amiga.

Con todo, y pese a los insistentes berrinches del modelo, la morena no cambió su postura mientras alisaba su cabellera. “Pero si la pasaste tan mal, y estuviste a punto de morirte no podís (sic) hacer esa estupides, poh”, le reclamó.

“Todos nos enfermamos por nuestras propias responsabilidades. Y en vez de decirme ‘oye, hue***, te sentís (sic) bien’, claro, hacerme algún cartiñito en la guata”, insistió Jhonatan.

Pamela Díaz y Jhonatan tendrán un nuevo encontrón en el próximo episodio del reality de Canal 13. Fuente: Captura de pantalla del programa "Tierra Brava", de Canal 13.

“Mira, ayer se le dijo diez veces lo mismo que le iba a pasar hoy día. Entonces, si a alguien le decís (sic) diez veces...”, respondió, ya con una evidente ofuscación Díaz, quien con la siguiente reacción del modelo, que le dijo “oye Pamela, estás muy pesada”, aprovechó para darle el golpe de gracia a su otrora interés amoroso en el reality.

El quiebre de la Fiera en Tierra Brava

“¿Hagamos un pacto? Yo no te hablo y tú no me hablas. ¿Dale?”, lanzó Pamela, ya convencida de su jugada pese a los últimos intentos de Mujica por hacerla sentir culpable: “¿Tu cachai (sic) que yo estoy necesitado de alguien?”.

“No, hagamos eso. ¿Dale? Y de ahí ningún problema (entre nosotros)”, finalizó.

Cabe destacar que hace una semana fue la propia Pamela quien le aclaró a publimetro.cl los motivos del anticipado adiós a Jhonatan.

“Después de haberme dedicado mucho a Jhonatan, le dije que me chupaba un poco la energía, que yo quería pasarlo bien, y él me dijo que yo le gustaba de verdad, que no era chiste”, señaló.

“Entonces, seguimos conversando, no nos pusimos de acuerdo. Nos abrazamos, nos dimos las gracias y terminamos nuestra relación más amorosa. Saliendo de ahí, Fabio (Agostini) me pregunta qué estábamos haciendo, me dijo que pensaba que nos estábamos besando, le dije que todo lo contrario, que estábamos terminando nuestra relación. Entonces él se interesó altiro, me pidió un beso, le dije que bueno, después en la cocina se lo di, y después le conté a Jhonatan. Y ahí jodió todo con Jhonatan. Ya no estamos en buena onda, al menos hasta ahora. No tenemos ningún tipo de relación, cortamos todo de una. Incluso estuvo enfermo y no lo cuidé, porque me dijo que prefería estar solo que mal acompañado”, explicó.

