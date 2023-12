“Obeso mórbido”: Jordi Castell contraataca a Luis Slimming tras recibir burlas en “El Purgatorio”

Jordi Castell no olvida los chistes crueles que le hicieron Luis Slimming y Chiqui Aguayo cuando fue invitado al programa “El Purgatorio” de Canal 13, donde claramente no lo pasó muy bien, porque volvió a hablar de ello en el programa Tal cual de Tv+.

El fotógrafo conversó con los animadores del espacio sobre los humoristas que se presentarán en el próximo Festival de Viña 2024, entre ellos “Don Comedia”, a quien criticó duramente una vez más por su estado físico, de hecho le dijo “obeso mórbido” y que debería arreglar su dentadura.

“Debería preocuparse de los premolares”, porque tiene “unos puentes en la boca que se ven feos”, partió diciendo, según informó La Hora, ya que tuvieron acceso a una adelanto del próximo capítulo de Tal Cual que se emitirá esta noche de martes a las 22:00 horas.

¿Quedó picado Jordi?

Luego de que Jordi se molestara con las burlas que le hizo Slimming, él mismo hizo fuertes declaraciones en contra del humorista en esa primera oportunidad.

“Lo que más me llamó la atención de él, es que se obsesionó con esta cosa que supuestamente yo tengo con todo el skincare que hago y las veces que me he pinchado la cara, porque supuestamente yo me quiero ver más joven. Me llama la atención este ensañamiento con una cosa física, cuando a él le sobraban 25 kilos. No soy gordofóbico, ni mucho menos”, aseguró el panelistal de Tal Cual.

Por lo mismo, Luis Slimming no se quedó callado y reaccionó diciendo que el fotógrafo “le achuntó preciso en los 25 kilos, buen ojo, y me reí mucho con ‘y no soy gordofóbico’”.

Por ahora y luego que emitan el capítulo de esta noche de Tal Cual, veremos si Luis Slimming querrá responderle nuevamente a Castell por sus nuevas y polémicas declaraciones.