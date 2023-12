“Esto provoca cansancio”: Paty Maldonado anunció que su programa ‘Las indomables’ llega a su fin

Patricia Maldonado anunció el fin de una era en su carrera en los medios, ya que confirmó que su programa de Youtube con Catalina Pulido, Las Indomables, llegará a su fin en las próximas semanas.

Fue en el programa Tal Cual que la animadora contó que junto a Pulido decidieron terminar el proyecto tras cuatro años en la plataforma, porque ya no pueden compatibilizarlo con sus otros trabajos.

“Vamos a tomar otras riendas. Yo pensaba en llegar al 30 de diciembre y decirles que este programa no va a continuar, pero yo creo que es relevante que ustedes sepan”, partió diciendo Maldonado.

“Si ustedes supieran la plata que hemos recibido, a ustedes les daría un infarto, no lo podrían creer. A mí eso no me importa nada. Lo hemos hecho para que este canal aporte en la parte política, y yo creo que aportó bastante, casi 4 años”, agregó, según consigna Página 7.

Además, contó que ella seguirá en el programa de TV+, mientras que Catalina Pulido se enfocará en sus proyectos personales que no tienen que ver con televisión.

“Hemos trabajado con cariño, con respeto, con amor, sin fines de lucros”, aeguró y reveló que una de las razones de dejar el espacio es que está copada con la agenda de sus shows tipo stand up a nivel nacional

“Esto provoca cansancio, y estar todos los días frente a la cámara, dando una opinión que muchas veces, incluso los de la misma línea de uno, no están de acuerdo”, expresó y aclaró que el próximo 28 de diciembre será el día del último capítulo de Las Indomables.

