“Ni Pailita se atrevió a tanto”: Jorge trolea a expololo de Skarleth durante transmisión en vivo

Los exparticipantes de Gran Hermano, Skarleth Labra y Jorge Aldoney vivieron un particular momento durante sus románticas vacaciones en Cancún, junto a otros compañeros del reality de CHV.

La pareja, quienes iniciaron su romance al interior del encierro tras una larga amistad, realizaba un live de Instagram, momento en que apareció el expololo de Skar, entre los seguidores conectados a la transmisión virtual.

Pero, el joven conocido como ‘Dimelofacu’, incluso escribió un mensaje que fue visto por todas las personas conectadas al en vivo y fue leído por Jorge.

Facundo escribió mensaje a Jorge

“Llévala al cielo compadre”, escribió Facundo junto a una cara feliz, en la más buena onda hacia el nuevo amor de su expareja.

Sin embargo, Jorge respondió fiel a su estilo, haciendo reír a Skarleth, quien le pidió que se callara y no hablara “de eso”.

“¿Quién es el Facu?. Ah, Facu es tu ex, es que no le cacho los nombres a estos hueones”, dijo de manera cómica, mientras Skar reía media nerviosa, pero con una gran carcajada.

“Cállate, no hables de eso”.

“Ni Pailita se atrevió a tanto”, “Lo chistoso del live es que Jorge no filtra, lee todo en voz alta y después cae en lo que le están preguntando, leyó “le andan chupando las patas a la toxica” y después dijo “quien es la toxica, la cony? Noo, no le chupamos las patas a nadie” jajajaja y después la Skarleth lo retó porque le dijo que iba a hacer polémica jajajaja”, “Amé la reacción de Jorge jajaj muy él, no tiene pito idea de quien es el ex de la Skar”, fueron algunos de los comentarios.