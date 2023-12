“Dos meses y medio, nadie se enteró”: Uriel sorprende en Tierra Brava con confesión de romance con Paloma Mami

Una sorpresiva revelación hizo anoche Uriel en Tierra Brava, quien en una íntima conversación con Arturo Longton le reconoció haber mantenido una breve y desconocida relación amorosa con Paloma Mami.

El cantante urbano, quien aún sigue enganchado de Daniela Castro, según le indicó a Longton, luego de sus acercamientos en la casona, le dijo confesó haber estado poco menos de tres meses con la artista nacional.

La confesión de Uriel en Tierra Brava

“Duramos dos meses y medio, nadie se enteró”, le contó al oído a su compañero, a quien incluso le aseguró que durante ese corto tiempo con la chilena, hubo una fuerte conexión entre ambos. “Teníamos mucha química, es una diosa ella”, señaló.

En la misma línea íntima, Uriel luego siguió abriéndose con Arturo, a quien no dudó en señalarle que la llegada de Fran Undurraga le ha provocado sentimientos encontrados, ya que a su juicio la modelo tiene una relación muy cariñosa con él y la encuentra “muy guapa”.

“Me gustaría besar a la nueva (...) me llamó la atención. Me llama mucho ‘Uri, Uri’, así, y encima hablamos mucho”, señaló el cantante, quien luego le aclaró a Arturo que no le ve mucho futuro a ese interés amoroso, ya que a su juicio “no pasa nada”.

