“Le estoy haciendo un favor de hacerla conocida”: Daniela Aránguiz le da primer golpe a Chama y ya se apunta con joven galán

Daniela Aránguiz arrancó con todo en su debut en el reality “Tierra Brava”, luego de afirmar en la previa a su ingreso a la casona donde se graba el programa de Canal 13, que a Alexandra “Chama” Méndez, el actual interés amoroso de su ex, Luis Mateucci, lo “único que estoy haciendo es un favor de hacerla conocida en este país”.

Este lunes, el broche de oro para el cierre del episodio del programa de telerrealidad estuvo precisamente en el ingreso de la mediática a la hacienda peruana, donde las primeras en detectar su presencia -Daniela Castro y Fran Undurraga- quedaron impactadas al confirmar su tan comentada llegada al reality.

El interés de Daniela Aránguiz en Tierra Brava

Un duro golpe para Mateucci, quien hace varios días viene complicándose la vida por el inminente ingreso de su ex, y para la venezolana, una de las más odiada dentro del encierro por sus compañeros, y quien cada vez se muestra más insegura del argentino.

Algo que la propia Aránguiz no ocultó en conversación con hoyxhoy.cl, donde expuso que lo de ella es disfrutar del encierro, participar de la competencia y, como no, conocer a potenciales galanes.

Uno, ya identificado por la mediática. “Encuentro estupendo y regio a (Nicolás) Solabarrieta, aunque es un poco chico para mí. En todo caso, si la Pame (Díaz) puede. ¿Por qué yo no?”, señala.

¿A la sombra de Daniela?

Respecto del rol que tomará en el triángulo sentimental que se avecina, con ella de principal protagonista, y la dupla Mateucci-Chama, Daniela ya lanzó sus cartas.

“Ella ni siquiera sabe que existo y no tiene la culpa de nada. Entonces. ¿Qué le voy a decir a ella? Lo único que estoy haciendo con ‘La Chama’ es un favor de hacerla conocida en este país”, sinceró Aránguiz, quien de todos modos le deseó un buen futuro profesional a la venezolana. “Esperemos que venga de vuelta, que hagamos una cosa en Perú”, agregó.

Pese a los buenos deseos profesionales, Daniela igual dejó en claro que el rol de la venezolana dentro del programa no le ha parecido algo tan positivo.

“La encuentro poco empática y no me gusta que sea gordofóbica”, afirmó en directa alusión a sus burlas hacia Camila Arismendi. “No me gusta que se fije mucho en los cuerpos”, finalizó.

