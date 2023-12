Nicole Block le dio la vuelta a su salida de Tierra Brava: inició negocio de poleras con memes de las burlas que le hicieron en el reality

La reciente eliminación de Nicole Block del reality “Tierra Brava”, más allá de la emoción que dejó en la actriz su salida del encierro de Canal 13 en medio del triángulo amoroso que se armó entre ella, Fabio Agostini y Pamela Díaz, asegura fue una verdadera satisfacción porque le permitió abrirse a una serie de proyectos artísticos y emprendimientos con los que promete recordar su paso por la casona peruana.

Con más alegría que nostalgia por sus semanas de encierro, Nicole reveló a publimetro.cl que por estos días trabaja en un ciento por ciento en variados emprendimientos de vestuario y lo que será su próximo show de stand up, proyectos que anticipa, podrían dificultar un eventual reingreso al reality.

Los proyectos de Nicole fuera de Tierra Brava

“Para mí sería muy complicado (volver) por el tema de que estoy a full, y ahora voy a empezar con el tema del stand up y lo paso muy mal en las competencias”, señaló la actriz, quien respira aliviada de haber salido para evitar las duras competencias de eliminación a las que se sometió en el estelar de Canal 13.

Angélica se quebró con Longton por desubicada ofensa de Botota en Tierra Brava: “Que a una mujer le digan algo así, no tiene perdón”

“Sufro mucho. Sí, porque como yo sufrí trastorno a la conducta alimentaria, en 20 años, mi cuerpo se puede ver saludable por fuera pero por dentro no lo está, y en particular, en la primera parte (de la prueba que perdió con Guarén), donde me atrasé, que fue el tema de mover las tablas, eran unas tablas de al menos 12 kilos. Se me acalambró, tengo dedo en gatillo en una mano, el esguince, y se me acalambró el músculo de más arriba que no me acuerdo cómo se llama, y estaba sufriendo. Lo estaba pasando pésimo. En realidad, yo prefiero jugar ajedrez o andar con tacos, eso es lo mío. ¿Cachai? Yo firmé antes de ver las competencias y cuando las vi casi me quería morir, esa es la verdad”, reconoció.

Nicole Block. Fuente: Cedida.

Pese a ello, Nicole sólo tiene palabras de agradecimiento a la producción del reality por haberla incorporado al proyecto televisivo. Principalmente, porque su estadía en la hacienda peruana le permitió “renacer” en lo profesional.

“Es que te mueres como estoy trabajando. El reality fue, te juro, mi renovación. Renací. Soy el ave Fénix, no sé. Algo me pasó”, reconoció a publimetro.cl.

“Le estoy haciendo un favor de hacerla conocida”: Daniela Aránguiz le da primer golpe a Chama y ya se apunta con joven galán

“Primero, porque después de todas las cag*** que me mandé, saqué una línea de poleras de memes, llamada la HDP, no pienses mal, que se llama ‘La hijita de papá’. Tengo una que sale la monita, que soy yo, son unas ilustraciones. ¿Viste que me hicieron la talla de que le hice una conferencia al Fabio? Por eso sale una como comiendo un helado, otra que dice ‘Planchar pasó de moda’, porque me dijeron que era una inútil hogareña. ¿Cachai? Pero la mina está preocupada de leer Hamlet y hacer otras cosas. Entonces, estoy sacando mi línea de poleras de memes de todos los momentos polémicos que me pasaron en el reality”, cuenta Nicole, quien además reveló estar trabajando en el diseño de prendas que no se planchan. Precisamente, por las burlas y bullying que recibió en el reality en ese tema.

La motivación de Nicole

“Estoy sacando otra línea de ropa que no se plancha, porque como me hue*** que no sé planchar, y no estoy ni ahí con planchar, literal, dije ‘ah, hay una tela que se llama wrinkled’, que es arrugado en inglés, por lo tanto, voy a sacar una ropa ‘estilo japonés minimalista’ que la ando trayendo puesta ahora, y lamentablemente no estás acá para verme. Esa ropa no se plancha, porque planchar pasó de moda, y la estoy haciendo con diseñadores, obviamente, y ya vamos a lanzar una colección con desfile de moda y todo”, puntualiza.

“También, porque me fui a la moda, porque me encanta. ¿Viste que hago tips de eso? Y mi papá, que es un tipo muy deportista y como soy hijita de papá, le di mucha vergüenza en la primera conferencia y en las subsiguientes también, y hasta el último día, entonces estoy con personal trainer todos los días, en la mañana, y después tengo mis clases de pádel y también estoy con clases de natación por el tema de que me ahogué, jajá. Con eso llené mis líneas de betas by blog, que es para el gimnasio, el pádel y la piscina. O sea, tengo tres líneas de ropa”, agregó la actriz, orgullosa de haberle sacado “hasta la última gota al reality”.

Tanto así, que junto a sus lanzamientos previstos para mediados de enero del próximo año, la actriz ya está trabajando en lo que será su presentación con un monólogo. “Se viene mi Stand Up Comedy”, señala, al paso que nos avisa que en 2024 “saco mi colección en pasarela, con algo que es bien cool, que se va a hacer en un club de golf y todo, se va a hacer, esperamos que el 14 de enero, para que ojalá salgan todas las colecciones”.

Nicole Block Captura Canal 13

“Ya no peleo por hombres”: Daniela Aránguiz se confiesa en su ingreso a Tierra Brava y asegura que “Luis se va a morir cuando me vea”

“Se va a arruinar nuestra relación”: Luis Mateucci insiste en revelar sus temores por el ingreso de Daniela Aránguiz a Tierra Brava