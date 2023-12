Álvaro Salas y su civilizada separación tras 33 años de matrimonio: “Estoy muy bien solo”

Fue en agosto de este 2023 que en el programa “Socios de la Parrilla”, Álvaro Salas dio a conocer que se separó de su esposa, Maritza Soto, con quien estuvo 33 años.

Al respecto se volverá a referir en un nuevo capítulo de PH, donde asegurará que “a mí me ha servido mucho mi forma de ser, el humor; no es un tema que me guste mucho abordarlo públicamente, pero estoy muy bien y estamos muy bien con mi familia”.

“Estoy muy bien solo, con mi hija tengo muy buena relación con la Mary. Estoy con harto trabajo. En este minuto de verdad, cuesta creerlo, pero estoy muy bien. Yo no siento la edad que tengo, en diciembre cumplo 71 y a los 71 se tienta uno. Yo nunca he sentido mi edad…yo lo único que noto es que la gente antes se despedía de uno y decía “suerte, Alvarito, que te siga yendo bien, éxito”, y ahora todos te dicen “cuídese”.

En su momento, también “el rey del chiste corto”, aseguró que la separación “me sirvió mucho que no fuera con pelea. Para poder trabajar yo necesito estar bien”.