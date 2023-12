“Estamos de buenas”: Angélica Sepúlveda le dio un inesperado regalo a Arturo Longton tras contenerla en “Tierra Brava”

Angélica Sepúlveda sorprendió a Arturo Longton tras hacerle un inesperado regalo durante el último capítulo de “Tierra Brava”.

El hecho habría ocurrido debido a que el chico reality la consoló luego de tener una fuerte discusión con la Botota, quien le recordó que estaba sola y sacó el tema de la maternidad, hecho que tocó el corazón de la ‘Fierecilla de Yungay’ puesto que sufrió de dos pérdidas.

Por esto, y tras escuchar las palabras de su compañera, Angélica salió de la casona y rompió en llanto. Sin embargo, Arturo se acercó a ella y le dio un abrazo.

“¿Sabes qué me dio pena? Que se burlara de que había perdido dos bebés. Eso no se lo voy a perdonar nunca. Que a una mujer le digan algo así, no tiene perdón”, le dijo Angélica a Longton.

Tras recibir el abrazo del expanelista de “Gran Hermano”, Angélica le dijo: “Te agradezco”.

El noble gesto de Angélica a Arturo

Aunque este tierno momento no quedó aquí, puesto que Sepúlveda quiso agradecer a su compañero de encierro dándole un inesperado presente.

“¿Viste el regalito que te dejé? En tu cajón, pero piola”, le avisó a Longton.

Se trataba de ocho huevos que sacó a escondidas, esto mientras que los demás se quejaban de la falta de estos.

“Estamos de buenas con Arturo. Hoy le llevé un regalito: 8 huevos. Fue súper sensible con una situación, así que se lo agradecí. Ando sensible”, le contó al encargado de hacerle una actividad.

“¡Cuidado con Arturo!”, la molestó el hombre, pero Angélica aclaró de inmediato que “no, él es un hombre comprometido y yo no entro ahí”.