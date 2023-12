“Le encanta su colegio nuevo”: Carolina Mestrovic revela la vida de su hija Julieta en Miami

Feliz y radiante. Así se encuentra Carolina Mestrovic tras la llegada de su hija Julieta de 12 años ha vivir junto a ella en Miami, comentando que la adaptación de su retoña ha sido todo un éxito, disfrutando con el cambio de colegio y sus nuevas amistades.

Fue en el mes de agosto cuando su expareja y padre de Julieta, Mario Velasco, llevó a su hija al reencuentro con su madre, para que vivieran juntas en Estados Unidos, país donde se encuentra radicada desde el año 2018 junto a su marido.

“Sin duda alguna, lo más importante que me pasó es que Juli se vino para acá, juntas hemos vivido todo este proceso de armar la casita nueva. Afortunadamente con el inglés ha estado súper bien. Al principio le costó un poquito, porque claro, en el colegio todas las materias son en inglés, salvo la clase de español”, contó orgullosa al medio LUN.

Además, agregó que “la adaptación a la vida aquí ha sido súper positiva para ella, ya ha hecho bastantes amigas. La he visto súper bien, contenta, entusiasmada. Le encanta su colegio nuevo, así que feliz”, señaló.

Actualmente, ambas comparten con sus seguidoras en Instagram recetas saludables de cocina.

Mario Velasco antes de despedirse de Julieta

Mario Velasco, en tanto, comentó tiempo atrás que no descartaba la idea de vivir en Estados Unidos, para estar cerca de la crianza de su hija.

“He pensado incluso en irme a Estados Unidos a probar suerte en cualquier cosa que me permita seguir con su crianza y educación cerca de ella. Y en otros momentos digo chuta, no sé. Son muchas cosas las que pienso. Pero siempre como máxima en todo esto es que la Julieta esté bien”, agregó.

Respecto a la decisión de la partida de su hija, explicó que fue tomada en familia. “Me da un poco de nostalgia, un poco de pena cuando hablo del tema. Pero, por otra parte, me voy calmando con la idea de que para la Julieta va a ser una muy bonita experiencia”, contó en julio pasado.