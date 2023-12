“Miente de una manera horrible”: Botota nuevamente se lanza contra Angélica Sepúlveda en “Tierra Brava”

La tensión entre Angélica Sepúlveda y la Botota continúa dentro de la casona de “Tierra Brava”, y es que la participante nuevamente se fue en contra de la Fierecilla de Yungay.

Todo habría comenzado cuando la chica reality decidió no ir a la fiesta temática, asegurando que: “Yo no soy de ningún equipo. No tengo equipo y no voy a ir a ninguna actividad que sea representativa de un equipo”.

Cabe recordar que hace solamente un par de días, la comediante se enfrascó en una discusión con Sepúlveda, en donde le sacó en cara “estar sola” y no tener hijos, hecho que causó lágrimas en la oriunda de Yungay.

¿Qué dijo?

Ahora, Botota nuevamente se refirió a la participación de Angélica en la prueba por equipos, en donde el rojo fue el ganador.

“Tenía en un altar a la Angélica. Encuentro que es una peleadora y en vez de pelear, provoca la pelea. Ella tiene que estar en las buenas y en las malas con el equipo rojo, en la competencia y en la convivencia”.

Asimismo, aseguró que la actitud de Angélica que debe a que “le ganó la Pamela y eso le dolió más, que yo le haya dicho que le ganó”, sostuvo.

“Le encanta provocar (...) Miente de una manera horrible”, sentenció la Botota en una conversación con Luis Mateucci, Junior Playboy y la Chama.