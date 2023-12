Pamela Díaz le tiró inmenso palo a Chama: “No, si te he visto haciendo otras cosas sin cámara también”

Este miércoles se vivió una dinámica dentro de Tierra Brava, donde Chama y Luis Mateucci no estaban para nada distendidos. Ambos debían rellenar una cubeta con jugo de uva, pero la situación se puso algo áspera, ya que la venezolana no quiso darle un beso a su pareja dentro del encierro.

“No se lo merece”, declaró y Pamela Díaz aseguró que “no entiendo nada, si se querían”, a lo que Chama dijo “yo doy besos sin cámara”.

Lo curioso vino al final, cuando Pamela Díaz lanzó un certero dardo: “No, si te he visto haciendo otras cosas sin cámara también”.

El origen del problema

Antes de la actividad, ambos hablaban nuevamente sobre qué hará si Aránguiz entra al reality. Luis le aseguró a Chama que no la va a dejar de lado. “Si me viene a pelear, le voy a pelear. Me dolería perder la amistad, no quiero terminar mal”, dijo el argentino.

“Si tú me dejas de lado, te voy a dejar de lado también. Yo no soy una h… delante de nadie. Te estás enredando con una mujer que tiene hijos, divorciada. Yo no le voy a decir nada, pero si esa h… se mete conmigo, la mato”, le contestó la venezolana.