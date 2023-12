“Si esa hue... se mete conmigo, la mato”: Chama lanza dura advertencia ante inminente ingreso de Daniela Aránguiz a Tierra Brava

Algunas fotos y escenas ya se han filtrado de cómo será el ingreso de Daniela Aránguiz a Tierra Brava, pero mientras, Luis Mateucci y Chama discuten sobre qué pasará ante la eventual llegada de la expareja del argentino.

Consultado nuevamente sobre qué hará si Aránguiz entra al reality, Luis le aseguró a Chama que no la va a dejar de lado. “Si me viene a pelear, le voy a pelear. Me dolería perder la amistad, no quiero terminar mal”, dijo el argentino.

“Te estás enredando con una mujer que tiene hijos, divorciada”

“Si tú me dejas de lado, te voy a dejar de lado también. Yo no soy una h… delante de nadie. Te estás enredando con una mujer que tiene hijos, divorciada. Yo no le voy a decir nada, pero si esa h… se mete conmigo, la mato”, le contestó la venezolana.

Posteriormente, en una actividad centrada en elaborar vino, a Luis y Chama se les pidió que pisaran uvas en pareja y se besaran, pero la venezolana rehusó besar al argentino. “No se lo merece”, declaró, y añadió que “doy besos sin cámara”.