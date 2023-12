“Quiero hablar contigo”: Daniela Aránguiz ingresó a Tierra Brava y “sentó” a Chama en la cocina

Finalmente, la espera terminó. Daniela Aránguiz ingresó a Tierra Brava y se fue directo donde la venezolana Alexandra Méndez, la Chama, justo cuando venía llegando de un placentero masaje que le realizó Luis Mateucci.

En las imágenes se ve a la pareja disfrutando de una tarde de spa, con espumante y relajantes masajes con poca ropa. Pero, tras terminar la “luna de miel”, volvieron a la realidad de un sopetón cuando se encontraron a Aránguiz muy sentada en la terraza de la casa, junto a los demás integrantes del reality de Canal 13.

[ “Si esa hue... se mete conmigo, la mato”: Chama lanza dura advertencia ante inminente ingreso de Daniela Aránguiz a Tierra Brava ]

La exchica Mekano se levantó del asiento y saludó muy educadamente al argentino con un frío beso en la mejilla y luego otro beso a Alexandra, quien, irónicamente, dice que se encuentra “súper bien”.

Tras ello, la ex de Jorge Valdivia se fue directo a la cocina, pidiéndoles a los demás que no la siguieran, y le preguntó a Chama si podía tomar asiento, porque tenía que colocar los puntos sobre las íes.

“Te sentai un rato, quiero hablar contigo”, le dijo Daniela con cara de pocos amigos.

“Ya, un segundo”, le responde Chama, como haciendo tiempo antes de la tormenta.

“Se mete conmigo, la mato”

Previamente, Luis y Chama conversaban sobre qué harían si Aránguiz entraba al reality, cuando Luis le aseguró a Chama que no la iba a dejar de lado. “Si me viene a pelear, le voy a pelear. Me dolería perder la amistad, no quiero terminar mal”, dijo el argentino.

“Si tú me dejas de lado, te voy a dejar de lado también. Yo no soy una h… delante de nadie. Te estás enredando con una mujer que tiene hijos, divorciada. Yo no le voy a decir nada, pero si esa h… se mete conmigo, la mato”, le contestó la venezolana.

Luego, en una actividad centrada en elaborar vino, a Luis y Chama se les pidió que pisaran uvas en pareja y se besaran, pero la venezolana rehusó besar al argentino. “No se lo merece”, declaró, y añadió que “doy besos sin cámara”.