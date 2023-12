“Sí, te amo”: segundos después de la entrada de Daniela Aránguiz a Tierra Brava Luis Mateucci se “desconfundió”

Este jueves se emitirá el más esperado capítulo de Tierra Brava, en el que Daniela Aránguiz hará su triunfal ingreso al reality, poniendo en jaque la relación entre Luis Mateucci y Chama.

No llevando ni diez minutos dentro, la exchica Mekano le pidió hablar a Chama. “Te sentai un rato, quiero hablar contigo”, le dijo Daniela con cara de pocos amigos.

“Ya, un segundo”, le responde Chama, como haciendo tiempo antes de la tormenta.

Tras ello, Aránguiz le aclaró que no había terminado con Mateucci, solo se habían dado un tiempo y le contó que le había regalado un anillo de compromiso.

“Yo soy súper pro mujer y tú no tienes la culpa de nada, mi tema es con el Luis, porque nosotros teníamos una relación afuera....Yo no vengo a tener enemigas acá adentro y a ti no te va a gustar ser mi enemiga”, le señaló, según consignó LUN.

Finalmente, la conversación terminó con advertencias cruzadas del tipo “cuídate” y “hay códigos”.

Chama, por su parte, le respondió que “yo no te tengo miedo”.

La verdad de Mateucci

Y bueno, como era de esperarse Aránguiz hizo lo mismo con su expololo y fue directo al grano, de acuerdo a las declaraciones a las que tuvo acceso LUN.

“¿Tienes sentimientos por ella?”, le consultó Aránguiz al argentino, que respondió: “no tengo sentimientos por ella”.

“No te reconozco”, le dijo la exchica Mekano, agregando: “¿dónde quedó tu amor por mí?”, argumentando ya todo lo que tuvo que sufrir y pasar en su relación con Jorge Valdivia.

“Me confundí”, le dijo Mateucci, a lo que Aránguiz le preguntó: “¿Me amas o no?”, “sí te amo”, respondió él.