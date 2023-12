Alerta de spoiler: Filtran eliminación de polémica participante de Tierra Brava en tiempo real

Mientras por las pantallas de Canal 13 se vio la reciente eliminación de Nicole Block, en tiempo real la venezolana Alexandra Méndez también habría salido del reality, situación que se verá en varias semanas más debido al desfase.

Así lo dieron a conocer en la cuenta de Instagram Infama, revelando que habría perdido en una exigente prueba que la dejó lesionada.

“Chama queda eliminada de Tierra Brava, luego de una de las competencias más competitivas del reality, donde habría quedado lesionada”, publicaron.

De igual forma, las grabaciones del programa estarían en su recta final y quedaría menos de una semana para que se apaguen las cámaras.

De lo competidores de los cuales se han filtrado sus salidas, se sabe que Arturo Longton, La Guarén, Jhonatan Mujica, Daniela Castro, Uriel y Junior Playboy ya salieron del encierro.

Por lo tanto, Fabio Agostini y Luis Mateucci serían dos de los fijos que estarían llegando a la final, la cual debería ser emitida a finales de febrero.

Además, tanto Pamela Díaz como Daniela Aránguiz volvieron al reality que se graba en Perú, quienes también seguirían en competencia.

El beso de Chama y La Fiera

Luego de la entrada triunfal de Daniela Aránguiz a Tierra Brava y tener una pelea con Luis Mateucci; conversación con Chama; y otra vez un palabreo con el argentino, el ambiente quedó completamente tenso. Y a Pamela Díaz no se le ocurrió mejor idea que enfrentar a la venezolana.

“La Fiera” entró a la habitación a preguntarle a Chama si es cierto lo que Longton le dijo, que, a sus espaldas, ella la trató de “hija de p…” en la discusión anterior.

Chama lo negó, pero de todos modos se inició una pelea. Luis quiso ir a intervenir para defender a Chama, pero Daniela no lo dejó porque no habían terminado de conversar. “Cada uno está solito y se defiende solito”, le señaló.

La pelea pasó a mayores, con Pamela y Chama cara a cara, cada vez más cerca. “Te he dicho millones de cosas, pero eso no te lo he dicho. Te puedo decir a la cara ‘bruja’. Cuando te lo quiera decir, te diré ‘hija de p…, pero no lo hice”, le dijo Chama, a sólo un par de centímetros de su cara. Como respuesta, Pamela le dio un beso en la boca a la venezolana, para la incredulidad de Chama y la sorpresa de sus compañeros, que las separaron de inmediato.

“Le iba a pegar. Por eso mejor le di un beso”, se justificó Pamela afuera de la casa.