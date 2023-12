“Anda separando las camitas... te doy tres horas”: Daniela Aránguiz le exigió distancia a Luis Mateucci con Chama

Al fin este jueves se vio el esperado ingreso de Daniela Aránguiz en Tierra Brava. Luego de que tuvieran su primer encuentro la exchica Mekano con Luis Mateucci y Chama, lo que vino no fue muy agradable.

Mientras Dani y el resto conversaban en el patio, Luis y Chama regresaron a la casa vistiendo batas de baño. “¿Hola Chuchi, cómo estás?”, lo saludó Aránguiz, y le dijo que “nosotros nos debemos una conversa. Hazte el h… no más”.

Cuando Luis se molestó porque había demasiada gente para hablar de estos temas, se fue adentro de la casa con Chama. “Lo único que te digo es que deberías cumplir tus promesas”, le dijo Daniela. “Si tenemos una conversación es conmigo, no con todos estos personajes que te falsean. Si pensás que te voy a festejar tus jueguitos, estás muy equivocada”, replicó Luis, enojado. “Qué bonita bienvenida, no te reconozco”, contestó Daniela.

Hasta Pamela salió al baile

Pamela intervino para convencer a Luis de calmarse y salir a conversar a solas con Daniela, pero Chama la echó de la casa a insultos. “Qué hija de p…”, exclamó la venezolana cuando Pamela se iba.

Daniela entró y vio a Luis acostado en su cama, pegada a la de Chama. “Anda separando las camitas... te doy tres horas, te estoy hablando en serio”, le advirtió al argentino, y le pidió que le devolviera sus aros. El trasandino, enfurecido, salió con las joyas y se las pasó. “A mí no me compras ni con un aro ni con nada”, le dijo. “¿Te devuelvo el anillo que me regalaste también?”, le preguntó ella.

Preocupada, Chama consoló a Luis, le dijo que no cayera bajo y le aseguró: “No me pienso poner a pelear con nadie, pero si veo que te están atacando, te voy a defender siempre”. “¿Por qué entró en esta parada? Si yo no me porté mal con ella”, se lamentó Luis.