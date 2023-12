Daniela Aránguiz se confiesa por Luis Mateucci: “Creo que si no lo hubiese conocido, hubiese vuelto con mi marido”

Daniela Aránguiz provocó de todo en su ingreso a Tierra Brava. La ex figura de programas como “Mekano”, “El discípulo del chef” y “Zona de estrellas” habló con Publimetro para referirse a sus motivaciones para llegar a este proyecto, su vínculo con Luis Mateucci y cómo ve el lazo del argentino con Alexandra “La Chama” Méndez.

Sobre arribar a un reality show, algo que por primera vez hará en su vida, la exesposa de Jorge “Mago” Valdivia declara que “a mí me ofrecieron muchas veces estar en un reality show y siempre decía que no, no me motivaba. De hecho, para ‘Tierra brava’ me llamaron al principio y también dije que no. No obstante, una vez que comenzó y lo empecé a ver, me picó el bichito, más aún con lo que estaba pasando con Luis y ‘La Chama’... aunque eso no fue lo principal”.

En ese sentido, confidencia que “tuve una conversación muy importante con mi hermano Rodri, Rigeo, que me dijo ‘hoy es el día más joven del resto de tu vida’, y eso me llegó muy adentro. Yo me casé a los 19 años y a los 23 ya era mamá de dos hijos, y toda mi adolescencia y juventud la viví siendo una mujer, entonces había una deuda pendiente en mi vida de jugar y volver a sentirme joven y dejar de ser mujer, y eso me lo ofrecía este reality”.

A lo anterior, agrega que “en el momento en que tomé la decisión, sentía que era algo que iba a hacer ahora o nunca más iba a darse de esta manera, y así es como decidí entrar”, destacando que “era una espinita que tenía, quiero volver a ser la Daniela de ‘Mekano’, la joven… y creo que no me equivocaré. Quiero ser una cabra chica dentro de un mundo que no es mío. Como que me encontré con la idea de ser adolescente y me gustó… y cuando salga, volveré a ser la mujer que he sido siempre”.

“Sentí rabia y la típica pica de las mujeres”

Una de las altas expectativas que ha generado el ingreso de Aránguiz a Tierra Brava es el reencuentro con su expareja, Luis Mateucci, con el que terminó antes del inicio del espacio y quien, dentro del encierro, comenzó una historia amorosa con la venezolana Alexandra “La Chama” Méndez.

“Yo pensé lo que Luis me dijo, que lo esperara y que se iba a portar bien, pero igual entiendo lo que ha pasado, él entró soltero y nosotros terminamos lo que teníamos. Él es estupendo, joven, sin hijos y lo tiene que pasar regio y, dentro de eso, está bien y entendible tener una aventura, que finalmente eso es lo que veo que ha tenido con ‘La Chama’, una aventura de reality. Y así como se ha dado besos, yo también he disfrutado el estar soltera y me he dado los mismos besos de él adentro, acá afuera con Mario Velasco (animador de ‘Zona de estrellas’), aunque sólo jugando, él es amigo”, manifiesta Daniela, quien añade, en todo caso, que al ver a Mateucci con otra pareja en el encierro “me dolió, porque si bien no estoy enamorada, sí sentí rabia y la típica pica de las mujeres”.

La ex “Mekano” insiste en que “la decisión de estar en un reality es algo mío, aunque claramente Luis es un plus para mí. Creo que si no hubiera estado, tal vez no hubiese ingresado, porque creo que me sentiré muy cuidada y apoyada por él… pero no entro por él”.

Acerca de lo que ha significado Mateucci para ella, Daniela expresa que “el hombre que viene después de una relación de muchos años es un hombre que te va a marcar toda la vida, porque es el hombre que te sacó de esa zona de confort, y como la relación es nueva, es una relación más joven y mucho mejor. Luis es un gallo súper bueno de adentro, de corazón, es simpático, todo el mundo lo quiere y es el rey de la fiesta, entonces todo lo que no viví muchos años, por estar dando pechuga y criando, lo viví con él ahora… salí a bailar y descubrí otras cosas, a tal punto que yo creo que si no lo hubiese conocido, hubiese vuelto con mi marido. Él le dio alegría a mi vida”.

Aránguiz también comenta que “un hombre te puede devolver la seguridad como mujer cuando esa seguridad está destrozada, y eso me pasó con él. Es por eso que yo lo quiero muchísimo, pero no sé si amarlo”.

Consultada por cómo ve a “La Chama”, responde que “ella es estupenda… yo nunca he sido envidiosa. Ella es muy buena para las competencias, pero la encuentro poco empática y no me gusta que sea gordofóbica, cuando se refirió en malos términos a Camila (Arismendi), o cuando le dijo enano a Miguelito. Eso es ser poco empática con todas las dificultades que podemos tener, y no me gusta que se fije mucho en los cuerpos, siendo que todas las personas somos hermosas, sólo con diferentes cuerpos, caras y defectos y virtudes”.

En relación a la posibilidad de interesarse en otro hombre en el encierro, la figura de TV confiesa que le llama la atención Nicolás Solabarrieta y que “a Fabio lo encuentro guapo, pero por televisión, vamos a ver cómo es en persona”, poniendo énfasis en que “yo soy súper regodeona y he besado a hombres que los cuento con una mano y me sobran dedos. Yo me pudo haber besado con medio ‘Mekano’ y nunca lo hice. Yo tengo que tener una química especial para poder darle un beso a alguien. En ese sentido, son pocos los hombres con los que he estado, pero ellos se han enamorado de mí y yo hoy siento un gran cariño por Luis. Lo he echado mucho de menos”.