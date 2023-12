Guarén defiende con todo a Miguelito tras acusaciones de Nicole Block: “Es respetuoso, buen amigo, nunca le ha faltado el respeto a una mujer”

Una vez que Nicole Block salió eliminada de Tierra Brava, hizo graves acusaciones contra Miguelito. De hecho, manifestó que el comediante se metía en su cama durante la noche, un detalle que, según ella, no fue mostrado por la producción.

“Me decía: ‘Nico, ven aquí están los puntos ciegos’, o se te metía en la cama mientras dormía, y tú decías qué m***”, compartió Block.

“Yo le decía: “Qué estás haciendo aquí y (te respondía) es que quiero dormir contigo y yo: “No huevón sale, patada, pero son cosas que no se ven cachái”, sostuvo, en relación a que esa situación no se vio nunca en pantalla.

Block también reveló que no fue la única víctima de estas situaciones, indicando que otras participantes, como la guarén y Shirley, también experimentaron episodios similares.

Guarén saca la voz

En conversación con Publimetro, Guarén aseguró que “no tengo idea de lo que está hablando la Nicole. Miguelito en ningún momento me ha pasado a llevar o ha pasado algo sin mi consentimiento. Él es un hombre respetuoso, buen amigo, nunca le ha faltado el respeto a una mujer. Y siempre ha sido amigui nuestro”.

“Con él no ha habido nada que me haga sentir mal, es mi amigo. Yo le pido que se venga a acostar conmigo y me haga cariño. Hasta dormimos con la Dani y él juntos. Me cuidó cuando estuve enferma y nunca tuvo otras intenciones conmigo, es un amigo. Él es así, cariñoso. Y puede que algunas personas no sean tan cariñosas o de piel como yo y Dani”, precisó.

Por otro lado, aclaró que “Miguelito nunca tuvo otras intenciones con Nicole. Y si ella lo vio así, o si se sintió mal, lamento mucho que se haya sentido pasada a llevar o que no haya pedido ayuda o haberlo hablado con él, o con nosotras para apoyarla o aclarar las cosas”.