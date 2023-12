Nicole Block acusó a Miguelito de meterse en su cama sin permiso: “Es bastante fresco”

Nicole Block, la última participante en abandonar el encierro de Tierra Brava, entregó preocupantes declaraciones sobre uno de los participantes de Tierra Brava. En una entrevista exclusiva con el medio Lima Limón, la actriz aseguró que el comediante era “bastante fresco” pese a tener pareja, y contó que llegó a meterse a su cama, mientras ella dormía.

“A mí él me cae fantástico no me cae mal, de hecho lo encuentro muy chistoso y todo pero siendo en el contexto de que él tiene una pareja, me parece que es bastante fresco porque cuando le conviene se hace el baby y cuando no le sale el macho”, afirmó Block al medio. La exparticipante también reveló situaciones incómodas, alegando que el comediante se metía en su cama durante la noche, un detalle que, según ella, no fue mostrado por la producción.

“Me decía: ‘Nico, ven aquí están los puntos ciegos’, o se te metía en la cama mientras dormía, y tú decías qué m***”, compartió Block.

“Yo le decía: “Qué estás haciendo aquí y (te respondía) es que quiero dormir contigo y yo: “No huevón sale, patada, pero son cosas que no se ven cachái”, sostuvo, en relación a que esa situación no se vio nunca en pantalla.

Block también reveló que no fue la única víctima de estas situaciones, indicando que otras participantes, como la guarén y Shirley, también experimentaron episodios similares.

“Se vio una con la guarén, a mí me la hizo dos, entonces pucha lo siento, pero con la Shirley por ejemplo, lo vi durmiendo montones de veces. A mí me da pena por Miguelito porque cuando ella nombraba al cabezón (Máx), o Longton y no nombraba Miguelito, ella literal dormía con Miguelito, y como qué raro”, cerró la actriz.