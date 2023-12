“No me hables nunca más de mis hijos”: Daniela Aránguiz tuvo una tensa conversación con Chama tras su llegada a “Tierra Brava”

La noche de este jueves se concretó el ingreso de Daniela Aránguiz al reality “Tierra Brava”, en donde a solo horas de entrar tuvo su primera tensa conversación con Alexandra Domínguez, más conocida como la “Chama”.

Fue la expanelista de “Zona de Estrellas” quien le pidió a la venezolana aclarar las cosas, ya que por el momento mantiene una relación con Luis Mateucci.

“Yo no te conozco y tú tampoco a mí. Yo soy pro mujer y tú no tienes la culpa de nada, mi tema es con Luis, porque teníamos una relación afuera, quiero que lo tengas claro y que si me vas a juzgar o vas a hablar algo de mí, prefiero que me juzgues por ti, no por lo que escuchas”, le dijo Aránguiz de entrada.

“No tengo nada contra ti y quiero decirte, sinceramente, que nos aprendamos a conocer. Yo no vengo a tener enemigas y a ti no te va a gustar ser mi enemiga”, agregó. A lo que Chama le contestó: “A ti tampoco”.

Eso sí, Daniela le aclaró que “yo no vengo a destruirte, ni juzgarte”.

Estas palabras fueron valoradas por la participante, quien le aseguró que: “Lo que estás haciendo es de una persona madura y es coherente, porque yo no tengo nada contra ti. Yo prefiero conocer a las personas por experiencia”.

Posteriormente, Aránguiz le hizo hincapié en que “mientras nosotras no nos toquemos la olla, no tendrás ningún problema”.

Mientras tanto, Alexandra le aclaró que ”yo no te tengo miedo... Luis me dijo que tenían una relación y que se terminó al entrar, eso también dijo en televisión”.

Tras escuchar estas palabras, Daniela se las cantó claritas a la Chama, aclarándole que “no vengo a pelear por un hombre, estuve 20 años casada y juré que nunca más iba a pelear por un hombre. Si tú tienes ganas de pelear por él, es cosa tuya”.

“Luis es mi partner, con quien hago todo, no tengo nada malo que decir de él”, le contestó la venezolana.

No terminó bien

Aunque no todo fue tranquilidad en este diálogo y a medida que pasaban los segundos la conversación se volvía más tensa.

En este contexto, es donde Daniela le comentó: “Mi foco era venir a hacer una tregua contigo”, enfatizando en que “yo sé dónde estoy pisando, mi amor. No piso sobre huevos”.

“Te felicito, porque ya estás grande y tienes hijos y una familia que cuidar”, lanzó la Chama, dichos que sacaron de sus casillas a Aránguiz. “No me hables nunca más de mis hijos”, le advirtió.

“Tú misma me los comentaste”, respondió Alexandra Domínguez. “Si no quieres que hablen de tu vida privada, no te metas en mi vida privada”, amenazó la chica reality.

Por último, Daniela Aránguiz reiteró que “no tengo vida privada, es ventilada, pero hay códigos que no aguantó, solo te digo eso”.

“También cuídate”, sentenció la Chama.