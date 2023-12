Pamela Díaz le dio un beso en la boca a Chama para evitar pegarle en Tierra Brava: La acusó de haberle dicho “hija de p…”

Luego de la entrada triunfal de Daniela Aránguiz a Tierra Brava y tener una pelea con Luis Mateucci; conversación con Chama; y otra vez un palabreo con el argentino, el ambiente quedó completamente tenso. Y a Pamela Díaz no se le ocurrió mejor idea que enfrentar a la venezolana.

“La Fiera” entró a la habitación a preguntarle a Chama si es cierto lo que Longton le dijo, que, a sus espaldas, ella la trató de “hija de p…” en la discusión anterior.

Chama lo negó, pero de todos modos se inició una pelea. Luis quiso ir a intervenir para defender a Chama, pero Daniela no lo dejó porque no habían terminado de conversar. “Cada uno está solito y se defiende solito”, le señaló.

La pelea pasó a mayores, con Pamela y Chama cara a cara, cada vez más cerca. “Te he dicho millones de cosas, pero eso no te lo he dicho. Te puedo decir a la cara ‘bruja’. Cuando te lo quiera decir, te diré ‘hija de p…, pero no lo hice”, le dijo Chama, a sólo un par de centímetros de su cara. Como respuesta, Pamela le dio un beso en la boca a la venezolana, para la incredulidad de Chama y la sorpresa de sus compañeros, que las separaron de inmediato.

“Le iba a pegar. Por eso mejor le di un beso”, se justificó Pamela afuera de la casa.