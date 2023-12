Todos contra Chama, segunda parte: Participantes de “Tierra Brava” se cuadran con Pamela Díaz tras fuerte insulto de Alexandra

Este jueves en “Tierra Brava” no sólo se vio la triunfal entrada de Daniela Aránguiz, sino que se emitió una de las peleas más fuertes entre Pamela Díaz y Alexandra Méndez, más conocida como Chama.

Tras un intercambio de palabras a propósito de la llegada de Daniela, la mujer venezolana terminó diciéndole “hija de...” a la Fiera, una vez que se fue de la habitación. Sin embargo, ella fue escuchada por Arturo Longton, quien le contó a Díaz lo ocurrido.

Esto desencadenó un fuerte conflicto entre las dos, Pamela la encaró y Chama negó haber dicho esto. La mujer que tuvo un romance con Luis Mateucci comenzó a acercarse cada vez más a la Fiera y a tocarla, mientras ella le pedía que mantuviera la distancia.

Chama estuvo a centímetros de la cara de Pamela, mientras le gritaba, y en un movimiento inesperado, la Fiera le dio un beso para no llegar a las manos. Ellas fueron separadas, y posteriormente se juntó gran parte de la casa para hablar sobre este conflicto.

Lee más: Pamela Díaz le dio un beso en la boca a Chama para evitar pegarle en Tierra Brava: La acusó de haberle dicho “hija de p…”

“Se cree sus propias mentiras”

En la edición “Tierra Brava en Bruto” se vio una versión extendida de las consecuencias de este conflicto, y Botota increpó a Pamela preguntándole si tenía constancia de que era cierto que Chama la había insultado. La Fiera dijo que no quería enganchar porque era su amiga, y repitió que Longton y Uriel le contaron, quienes ratificaron la versión.

Angélica Sepúlveda se sumó a la defensa de Pamela, y dijo “es cobarde, sigue siendo como ustedes dijeron, es una mentirosa cobarde. Tira la piedra y esconde la mano. En un momento se le tenía que caer la careta, y qué mejor, se la botó sola”.

Lee más: Todas contra Chama: Pamela Díaz y compañía se enfrentaron a su compañera tras supuesta mentira

Fabio Agostini también habló en contra de Chama, a quien conocía de antes del encierro, pero se enemistaron después de un problema con Luis Mateucci. “Se cree sus propias mentiras, ella realmente cree que no te lo dijo. Se lo cree, se lo termina creyendo”, aseguró el español.

“Es mentirosa y lo va a negar siempre, puede hasta llorar. Pero es muy mentirosa, todo por cagarte y ella quedar bien siempre. Ella es así”, continuó Fabio.

Angélica le aconsejó pedir expulsión después de haber sido tocada por Chama, y Pamela recreó el conflicto graficando lo cerca que estaba la venezolana de ella. “Se me ocurrió de loca cul**, le iba a pegar un cabezazo”, confesó la Fiera.

“Que no me trate de hija de p... porque es una palabra grave. Yo con cualquier hueón que me dice hija de p... yo dejo la caga. No me parece”, cerró Pamela Díaz.